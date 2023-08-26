На ВДНХ в рамках форума «Город безграничных возможностей» стартовал открытый чемпионат Москвы по кибатлетике. Он будет состоять из тренировочного этапа, двухдневных соревнований и церемонии награждения.

Кибатлетика — соревнования людей с ограниченными возможностями здоровья в мастерстве владения техническими средствами реабилитации. Она направлена на выполнение базовых движений и действий на протезе. Трасса имитирует бытовые задачи, в том числе неровности, бордюры, равновесие, удержание предмета в руке.

Артем Геодакян/ТАСС

Мероприятие проходит с 24 по 27 августа в Центре ассистивных технологий «Феникс» на ВДНХ в Павильоне №37. В программе чемпионата — соревнования по прохождению специализированной трассы с выполнением различных заданий, трасс с препятствиями, имитирующими городскую среду, трасс с использованием специализированных технических средств для незрячих и слабовидящих людей, соревнование по управлению виртуальными объектами с помощью нейрогарнитуры — устройства, позволяющего обрабатывать сигналы головного мозга и переводить их в специальные команды.

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

Заявки подали как команды, так и кибатлеты в индивидуальном зачёте. Помимо скорости, по всем дисциплинам оценивается и качество выполнения заданий. По итогам каждого состязания жюри присваивает баллы и определяет победителей и призеров в семи номинациях: протезы рук, бедра и голени, электроколяски, тифлотехника, нейроинтерфейсы и экзоскелеты.

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

В состязаниях принимают участие 110 человек с ограниченными возможностями здоровья из 15 регионов России. Соревнования включают два этапа по каждой из дисциплин: отборочные старты (25 августа), полуфиналы и финалы (26 августа).

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

Призовой фонд премии мэра Москвы разыграют в семи номинациях. Он составит 12,25 млн рублей для 21 лауреата. Золотые призёры получат по миллиону рублей, серебряные — по 500 тысяч, бронзовые — по 250 тысяч.

Соревнования кибатлетов проходят в соответствии с поручением президента и по правилам официального чемпионата мира по этому виду спорта.