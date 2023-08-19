Фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста» проходит в Нижнем Новгороде с 16 по 21 августа.

Анастасия Макарычева/РИА Новости

В приволжскую столицу съехались команды из 12 российских регионов: Крым, Татарстан, Краснодарский край, Башкирия, Марий-Эл, Московская, Самарская, Нижегородская, Ярославская, Костромская, Псковская, Самарская и Новгородская области.

Анастасия Макарычева/РИА Новости

Анастасия Макарычева/РИА Новости

Анастасия Макарычева/РИА Новости

Также будет представлена команда из Белоруссии.

Полёты будут проходить утром и вечером перед закатом. Площадки для стартов определяются в зависимости от направления и силы ветра в каждый конкретный день с учетом погодных условий, рассказали организаторы. Всего запланировано поднятие в воздух 17 аэростатов. Участники пролетят над городом и областью.

Анастасия Макарычева/РИА Новости

Анастасия Макарычева/РИА Новости

Анастасия Макарычева/РИА Новости

Анастасия Макарычева/РИА Новости

Таким образом, на несколько дней Нижний Новгород буквально превратится в турецкую Каппадокию, известную красочным шоу воздушных шаров.