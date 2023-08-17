Человекоподобные андроиды, робособаки, небольшие, но сложные медицинские системы с искусственным интеллектом и роботы-гиганты в несколько человеческих ростов — вот лишь немногое из того, с чем могут ознакомится гости VIII Всемирной конференции робототехники, которая проходит с 16 по 22 августа в пекинском выставочном центре «Ичуань». Всего устроители форума ожидают принять не менее 800 тысяч человек.

Артем Иванов/ТАСС Робот компании Beijing Starlight Mecha Technology

На площадке конференции можно увидеть больше шести сотен новейших разработок от 140 собственно китайских и зарубежных компаний, некоторые из которых обещают в скором времени освоить российский рынок.

«Сейчас мы планируем пройти в России сертификацию своего оборудования… Если наша компания сможет получить официальный российский сертификат, мы готовы обеспечивать россиян нашими роботизированными хирургическими технологиями, сообща способствовать их распространению», — рассказала ТАСС Чжан Юэ, коммерческий директор фирмы-производителя медицинских роботов Sagebot Intelligent Medical. Головной офис фирмы находится в Харбине — центре провинции Хэйлунцзян, граничащей с Амурской областью, Еврейской автономной областью, Хабаровским краем и Приморьем.

VCG/Visual China Group/ТАСС Модель искусственного сердца

Артем Иванов/ТАСС Робот-ассистированная хирургическая система da Vinci

Как поясняет Чжан Юэ, компания выпускает порядка трёхсот роботов в год — что много для высокотехнологичных отраслей. Среди того, что фирма может поставлять на российский рынок — Kangduo Robot, аппарат, который может заменить традиционный перитонеоскоп (медицинский эндоскоп для исследования брюшной полости) и позволяет сидя оперировать пациента и свести к минимуму опасность того, что хирург случайно заденет в брюшной полости артерию или вену.

Медицинские «боты» от Sagebot не очень напоминают людей, чего не скажешь об изделиях другой китайской фирмы, EXrobots, которая специализируется на антропоморфных (человекоподобных) механизмах. Как сообщает РИА Новости, на стенде этой компании можно было увидеть почти неотличимых от человека робота-каллиграфа в традиционной китайской одежде, механических профессора, конферансье и манекенщиц. «Бунта машин» китайские робототехники не опасаются.

Артем Иванов/ТАСС Антропоморфные роботы компании EX Robots

Артем Иванов/ТАСС Роботы Cloud Ginger компании Dataa Robotics

«Думаю, тут большая разница между восточной и западной культурами. В восточной культуре, в таких странах как Китай, Япония, Южная Корея, роботов создают для того, чтобы они стали партнерами человека. Так что мы создаем роботов, чтобы они нам служили, составляли нам компанию», — сказал РИА Новости гендиректор ExRobots Ли Боян. По его мнению, андроиды «могут, например, работать на ресепшене в отелях, читать лекции, составлять компанию пожилым людям». Ли Боян прогнозирует, что уже через десять лет человекоподобные роботы могут стать помощниками человека «в тысячах домов».

Народное правительство — мэрия Пекина, которая курировала конференцию по робототехнике, уже смотрит в ближайшее будущее. Власти китайской столицы создадут фонд по развитию роботизированных технологий с совокупным объемом активов в 10 млрд юаней, или 1,4 млрд долларов, цитирует ТАСС сообщение на сайте пекинского агентства технологического развития.

Артем Иванов/ТАСС Робособака компании Unitree

Zhang Yu/China News Service/VCG/ТАСС Сварочные роботы компании Siasun

«Компартия Китая и Госсовет принимают активные стратегические меры, поощряя технические инновации и расширение сферы их практического применения», — напутствовал пекинскую конференцию в министерстве промышленности и информатизации КНР.

О внимании «партии и правительства» говорит сам факт посещения председателем КНР Си Цзиньпином штаб-квартиры фирмы Siasun Robot & Automation в августе прошлого года. Siasun — одна из главных участниц нынешней конференции. Одновременно к участию в смотре сверхсовременных технологий КНР подтягивает и бизнес из соседних стран — в форуме, например, участвуют южнокорейская Hyundai Robotics Investment и японская Yamaha Engine.