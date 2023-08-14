Во Владивостоке зафиксировано одновременно два мировых рекорда — на самый большой сапборд (доска для занятий сапсёрфингом — водным видом спорта, при котором в отличие от обычного сёрфинга пловец гребёт не руками, а веслом) и на самое большое число пассажиров на такой доске.

Юрий Смитюк/ТАСС

Длина сапборда-гиганта больше двадцати метров, ширина — 2,62 м, при обычных габаритах доски от 2 до 4 метров в длину и максимум 90 см в ширину. На плавсредстве поместились 42 человека.

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

«Федеральный арбитр международного агентства регистрации рекордов InterRecord Юрий Черных зафиксировал два рекорда и вручил официальные сертификаты инициаторам и организаторам», — цитировал ТАСС сообщение InterRecord.

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Спортсмены опробовали огромный сапборд в деле: прошли на нём из бухты Труда на острове Русском до острова Папенберга и вернулись обратно.

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Предыдущий рекорд был установлен в нынешнем году в Петербурге — там 15-метровым сапбордом управляли 22 гребца и рулевой. До этого рекорд был установлен в Испании.