На китайские провинции обрушился супертайфун «Доксури». Стихия привела к масштабным разрушениям и вмешалась в жизнь миллионов людей.

Cfoto/Global Look Press

Так, в восточной провинции Фуцзянь 363 тысячи человек эвакуировали, а всего «Доксури» затронул 1,4 миллиона человек. В регионе пострадали сельскохозяйственные угодья общей площадью 10,8 тысячи гектаров, полностью разрушены 90 домов. Ещё 346 строений получили серьёзные повреждения и 4571 — средней степени.

Wei Peiquan/Global Look Press

Zhang Chenlin/Global Look Press

По оценкам властей, прямой экономический ущерб в провинции превысил три миллиарда юаней, или 427 миллионов долларов. Уточняется, что 5 августа супертайфун покинул провинцию.

Rouelle Umali/Global Look Press

Cfoto/Global Look Press

В городе Чжочжоу провинции Хэбэй из-за супертайфуна провисла земля, в результате образовался «водопад», собравший сильные потоки паводковых вод. Расположенный в этом месте дом оказался разрушен.

Rouelle Umali/Global Look Press

Rouelle Umali/Global Look Press

В региональном центре, девятимиллионном городе Баодин «Доксури» вызвал наводнение, в результате которого десять человек погибли, ещё 18 числятся пропавшими без вести. На странице городской администрации в соцсети WeChat уточняется, что в зоне бедствия оказались 1,1 млн человек, 627 тыс. из них пришлось срочно эвакуировать.

Mu Yu/Global Look Press

Mu Yu/Global Look Press

Северо-восточная часть КНР также оказалась под властью стихии. В провинции Цзилинь погиб один человек, ещё четверо пропали без вести. В городе Шулан обрушились мосты и дороги, эвакуировано 15 тысяч жителей.

Cfoto/Global Look Press

Администрация Пекина объявляла в нескольких районах высший уровень опасности из-за тайфуна «Доксури», но позже снизила уровень предупреждения, поскольку уровень воды в крупных реках снизился.

Zhou Yi/Global Look Press

Помимо Китая, потери от «Доксури» подсчитывают во Вьетнаме. Там из-за стихии погибли пять человек, затоплены и повреждены сотни домов.