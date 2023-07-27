В работе форума Россия — Африка, который проходит 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге, приняли участие делегаты из 49 африканских стран. Участие в пленарном заседании мероприятия, помимо президента России Владимира Путина, приняли председатель Африканского союза Азали Ассумани, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама и президент Нового банка развития (БРИКС) Дилма Руссефф.

Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин во время пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка

В ходе общения с руководителями Африканского союза Путин заявил, что Россия поддерживает подключение организации к международным объединениям, включая «Группу двадцати» (G20). Он выразил надежду, что это произойдёт уже в сентябре текущего года.

Товарооборот между Россией и африканскими странами в 2022 году, как заявил Владимир Путин, достиг 18 млрд долларов. При этом среднегодовые темпы роста ВВП континента за последние 20 лет превышали общемировые, а численность населения приблизилась к 1,5 млрд человек.

Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС Флаги в преддверии саммита Россия — Африка у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге

Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС Рабочий завтрак Владимира Путина с руководителями региональных организаций Африки в рамках второго саммита Россия — Африка

Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин и президент Коморских Островов Азали Ассумани (справа налево)

Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин и президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре (справа налево)

Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС

Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент отметил, что в российских вузах сейчас обучаются почти 35 тыс. студентов из Африки и это число ежегодно растёт, а квота на следующий учебный год превысит 4,7 тыс. человек. По его словам, необходимо изучить возможность создания школ с изучением русского языка в африканских странах.

Егор Алеев/фотохост-агентство Владимир Путин и президент Коморских Островов Азали Ассумани (слева направо) во время пленарного заседания

Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин во время пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка

Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка

Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС Пленарное заседание Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка

Российский лидер отметил, что Запад воспрепятствовал безвозмездной отправке российских удобрений африканским странам вопреки публичным заверениям о стремлении помочь им. Президент уточнил, что из 262 тыс. тонн российской продукции, заблокированной в портах Европы, удалось отправить только две партии: 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. тонн в Кению.

Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Он также рассказал, что обсудил с африканскими коллегами передачу сельскохозяйственных технологий и заверил, что Россия готова бесплатно направить в Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрею по 25–50 тыс. тонн зерна. Путин также напомнил, что зерновая сделка была заключена для помощи беднейшим странам, включая африканские. Но из 32,8 млн тонн грузов, которые вывезли с Украины за время действия инициативы, в беднейшие страны попало менее 1 млн тонн.