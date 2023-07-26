Первый российско-китайский форум «Здоровье. Образ. Жизнь» и III Московский фестиваль китайских видов спорта и искусств «Кубок Конфуция» проходят 24–26 июля в Москве. Незаурядный международный спортивный праздник проводится в Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Особого упоминания заслуживает проводящийся в рамках форума фестиваль кунг-фу.

Владимир Гердо/ТАСС

Российские спортсмены в ходе выступлений продемонстрировали незаурядное мастерство владения своим телом, натренированным по многовековым стандартам китайских мастеров боевых искусств.

Напряжённые спарринги бойцов кунг-фу в современной спортивной экипировке дополнились показательными выступлениями участников в колоритных национальных костюмах Китая, которые предложили зрителям яркое зрелищное шоу — показательные выступления с демонстрацией приёмов владения холодным оружием.

Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС

В фестивале приняли участие 12 команд кунг-фу из шести регионов России. Сейчас этот китайский вид единоборств развивается в 89 регионах страны.

Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС

Не менее виртуозно выглядели очаровательные юные российские спортсменки — звёзды отечественной художественной гимнастики, в очередной раз доказавшие, что Россия занимает лидирующие позиции в этом красивом виде спорта.

Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС

Участие в мероприятии принял, в частности, председатель Совета по здоровому образу жизни Китая Лян Юйши. Он подчеркнул важность форума в рамках российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта.

Ирина Винер-Усманова, в свою очередь, отметила, что развитие дружеских отношений России и Китая представляет одну из главных экономических и культурных ценностей всего мира.