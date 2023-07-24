В Москве в ночь с 23 на 24 июля два беспилотника атаковали два нежилых здания. Один БПЛА ударил по зданию на Комсомольском проспекте: фасад дома №17 был повреждён. Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет. Движение по Комсомольскому проспекту в сторону области у после инцидента перекрыли.

«На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», — написал в своём официальном телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Валерий Шарифулин/ТАСС Поврежденная беспилотником крыша дома по адресу Комсомольский проспект 18 строение 1

Роман Канащук/ТАСС

Ещё один беспилотник угодил в здание бизнес-центра на проспекте Лихачёва. По предварительным данным, БПЛА попал в дом №15. Движение по проспекту также было перекрыто по решению экстренных служб.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Бизнес-центр на проспекте Лихачева, поврежденный беспилотником

В российском Минобороны объяснили, что беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, и в результате происшествия серьезных разрушений зафиксировано не было.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Роман Канащук/ТАСС

Валерий Шарифулин/ТАСС

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Россия оставляет за собой право принять жесткие меры в ответ на атаку беспилотных летательных аппаратов в Москве и Крыму 24 июля, заявили в МИД России. В ведомстве расценили оба инцидента как «очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Инцидент в Москве прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ответом на атаку беспилотников станет продолжение спецоперации на Украине. Песков также подчеркнул, что СВО будет продолжаться, и её цели обязательно будут достигнуты.