В Москве проходят международные соревнования по тентпеггингу. Это один из видов конного спорта, признанных International Federation for Equestrian Sports (FEI).

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

Владимир Вяткин/РИА Новости

Тентпеггинг (название состоит из английских слов tent peg — «колышек палки») известен с глубокой древности. Смысл состязания заключается в том, что вооружённый копьём или мечом всадник должен проколоть лежащий на земле небольшой предмет и поддеть его оружием.

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

Соревнования в Москве проходят с 21 по 23 июля на ВДНХ. В них принимают участие спортсмены из Пакистана, Индии, Ирана, Кувейта, Катара, Сирии, Казахстана, Белоруссии, а также России. Всадники выступают в национальных костюмах. Организаторами турнира выступили Кремлевская школа верховой езды, Федерация конного спорта России, International Tent Pegging Federation (ITPF).

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

Владимир Вяткин/РИА Новости

«В практике кавалерии такие игры, как тентпеггинг, присутствовали очень давно. Сначала игра была популярна в Азии, затем быстро распространилась в европейской кавалерии. Подобные упражнения присутствовали и в традиционной казачьей джигитовке», — рассказали организаторы.

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

Они уточнили, что спортивной дисциплиной тентпеггинг начал считаться уже к концу XIX века. В России же активно развивается с 2013 года.

В последний день состязаний, 23 июля, участники соревнуются во владении саблей. Как рассказали организаторы, спортсмены продемонстрируют свои умения езды на высоких скоростях и меткости.

Владимир Вяткин/РИА Новости

В Москве работает авторитетная судейская коллегия. Определяют победителей специалисты из Омана, Йемена, Египта, Ирака, Судана, Иордании, ЮАР и России. Почётным гостем соревнований является президент ITPF шейх Мохаммед Исса аль-Файруз.