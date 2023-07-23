Международные соревнования по тентпеггингу в Москве
В Москве проходят международные соревнования по тентпеггингу. Это один из видов конного спорта, признанных International Federation for Equestrian Sports (FEI).
Тентпеггинг (название состоит из английских слов tent peg — «колышек палки») известен с глубокой древности. Смысл состязания заключается в том, что вооружённый копьём или мечом всадник должен проколоть лежащий на земле небольшой предмет и поддеть его оружием.
Соревнования в Москве проходят с 21 по 23 июля на ВДНХ. В них принимают участие спортсмены из Пакистана, Индии, Ирана, Кувейта, Катара, Сирии, Казахстана, Белоруссии, а также России. Всадники выступают в национальных костюмах. Организаторами турнира выступили Кремлевская школа верховой езды, Федерация конного спорта России, International Tent Pegging Federation (ITPF).
«В практике кавалерии такие игры, как тентпеггинг, присутствовали очень давно. Сначала игра была популярна в Азии, затем быстро распространилась в европейской кавалерии. Подобные упражнения присутствовали и в традиционной казачьей джигитовке», — рассказали организаторы.
Они уточнили, что спортивной дисциплиной тентпеггинг начал считаться уже к концу XIX века. В России же активно развивается с 2013 года.
В последний день состязаний, 23 июля, участники соревнуются во владении саблей. Как рассказали организаторы, спортсмены продемонстрируют свои умения езды на высоких скоростях и меткости.
В Москве работает авторитетная судейская коллегия. Определяют победителей специалисты из Омана, Йемена, Египта, Ирака, Судана, Иордании, ЮАР и России. Почётным гостем соревнований является президент ITPF шейх Мохаммед Исса аль-Файруз.