В Венгрии начинаются пять сессий Гран-при «Формулы-1». Гонки состоятся в Будапеште и продлятся три дня. Первые две сессии запланированы на 21 июля, день спустя пройдут третья сессия и квалификация, а сама гонка стартует днём 23 июля.

Лидером старта венгерского этапа стал действующий чемпион мира — нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен: по итогам 10 гонок у него 255 очков. На 99 очков меньше у мексиканца Серхио Переса.

ТАСС/ picture alliance / HOCH ZWEI

Интересно, что будапештский «Хунгароринг» — самая старая трасса в текущем сезоне, построенная специально для автогонок. С момента своего открытия она всегда присутствовала в календаре «Формулы-1».

Два года назад договор об использовании трассы был продлён до 2037 года, причём в рамках контракта планируется построить новые трибуны вдоль главной прямой, а также отремонтировать паддок.

lobal Look Press/Keystone Press Agenc/Alessio De Marco

ТАСС/ picture alliance / HOCH ZWEI Британский автогонщик Льюис Хэмилтон

ТАСС/ EPA/Tamas Kovacs

ТАСС/ picture alliance / HOCH ZWEI

Global Look Press/Alessio De Marco/Keystone Press Agency

На «Хунгароринге» не обходилось и без инцидентов. Например, в 2009 году на прямой пружина машины Рубенса Баррикелло ударила в шлем Фелипе Массе, в результате чего бразильский гонщик получил травмы головы и выбыл из строя до конца сезона.

ТАСС/ picture alliance / HOCH ZWEI

ТАСС/ picture alliance / HOCH ZWEI

ТАСС/ EPA/Tamas Vasvari Нидерландский пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен

ТАСС/ picture alliance / HOCH ZWEI Мексиканский автогонщик Серхио Перес

ТАСС/ picture alliance / HOCH ZWEI Нидерландский пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен

ТАСС/ picture alliance / HOCH ZWEI

Именно после этого несчастного случая на верхней кромке визора появилась 50-миллиметровая полоса из прочнейшего углепластика — так участники гонки получили дополнительную защиту от ударов.

Эксперты отмечают, что трасса в Венгрии такая же медленная, как в Монако или Сингапуре. Обгонять здесь непросто, а одного пит-стопа, как правило, болидам недостаточно. Обычно гонка проходит в разгар летнего сезона, и поэтому там жаркая погода, однако случаются и дожди.

lobal Look Press/Keystone Press Agenc/Alessio De Marco

ТАСС/ picture alliance / HOCH ZWEI

Global Look Press/Alessio De Marco/Keystone Press Agency

Global Look Press/Alessio De Marco/Keystone Press Agency

ТАСС/EPA/Tamas Vasvari

Global Look Press/Alessio De Marco/Keystone Press Agency Ландо Норрис — британский автогонщик

ТАСС/ EPA/Tamas Kovacs

Британские таблоиды также сообщают, что во время гонки продолжатся съемки фильма Apex с Брэдом Питтом в главной роли. Этапом ранее в Великобритании гоночная машина героя Питта проехала несколько десятков метров за минуты перед стартом настоящей гонки. Предполагается, что голливудский актёр играет роль гонщика Янна Марденборо.