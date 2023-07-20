Россия и Китай проводят морские учения
В Японском море начались совместные военные учения России и Китая — «Север. Взаимодействие-2023». Учения продлятся до 23 июля.
От России в мероприятиях примут участие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также суда обеспечения.
В рамках учений планируется отработать противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрану и оборону отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве Японского моря. Также стороны проведут совместные артиллерийские стрельбы.
Корветы проекта 20 380 «Громкий» и «Совершенный» Тихоокеанского флота ВМФ России впервые прибыли 5 июля в порт Шанхая с семидневным дружественным визитом. Генеральный консул России в Шанхае Дмитрий Лукьянцев заявил, что учения еще раз демонстрируют поддержку тесного сотрудничества Москвы и Пекина в военно-политической сфере.
С 2005 года Россия и Китай постоянно проводят совместные учения в море — сперва в рамках ШОС, а с 2012 года — ежегодно на двустороннем уровне («Морское взаимодействие»). В последний раз учения проходили в конце 2021 года в акватории Восточно-Китайского моря.
«Основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота.