В Японском море начались совместные военные учения России и Китая — «Север. Взаимодействие-2023». Учения продлятся до 23 июля.

От России в мероприятиях примут участие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также суда обеспечения.

Отдел информационного обеспечения флота Тихоокеанского флота/ТАСС Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» во время совместных российско-китайских военно-морских учений «Север. Взаимодействие — 2023»

В рамках учений планируется отработать противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрану и оборону отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве Японского моря. Также стороны проведут совместные артиллерийские стрельбы.

Отдел информационного обеспечения флота Тихоокеанского флота/ТАСС Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц»

Министерство обороны РФ Военнослужащие во время совместных российско-китайских военных учений «Север/Взаимодействие-2023» в Японском море

Министерство обороны РФ

Корветы проекта 20 380 «Громкий» и «Совершенный» Тихоокеанского флота ВМФ России впервые прибыли 5 июля в порт Шанхая с семидневным дружественным визитом. Генеральный консул России в Шанхае Дмитрий Лукьянцев заявил, что учения еще раз демонстрируют поддержку тесного сотрудничества Москвы и Пекина в военно-политической сфере.

Министерство обороны РФ Военнослужащие во время совместных российско-китайских военных учений «Север/Взаимодействие-2023»

Отдел информационного обеспечения флота Тихоокеанского флота/ТАСС Вертолет Ка-27 ВМФ России

Отдел информационного обеспечения флота Тихоокеанского флота/ТАСС Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц»

С 2005 года Россия и Китай постоянно проводят совместные учения в море — сперва в рамках ШОС, а с 2012 года — ежегодно на двустороннем уровне («Морское взаимодействие»). В последний раз учения проходили в конце 2021 года в акватории Восточно-Китайского моря.

Министерство обороны РФ Военнослужащие во время совместных российско-китайских военных учений «Север/Взаимодействие-2023»

Отдел информационного обеспечения флота Тихоокеанского флота/ТАСС

Отдел информационного обеспечения флота Тихоокеанского флота/ТАСС

«Основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота.