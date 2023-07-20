Икона «Святая Троица» Андрея Рублёва 19 июля была передана из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря.

Икону упаковали в специальный контейнер для хранения, затем его погрузили в фургон. Автомобиль с ценным грузом сопровождали машины ДПС.

РИА Новости/Павел Бедняков

В центре Грабаря «Троицу» поместят в специальное помещение с климат-контролем. Решение о реставрации или консервации примут специалисты до конца июля 2023 года. Согласно плану, икона будет передана Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

РИА Новости/Павел Бедняков

РИА Новости/Павел Бедняков

РИА Новости/Павел Бедняков

Генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева в интервью РИА Новости заявила, что «Троица» Рублева не сможет находиться в Троице-Сергиевой лавре, пока для ее хранения не будут созданы необходимые условия.

В список таких условий входят установка иконы в климатическую витрину с температурой воздуха 19 градусов и относительной влажностью от 50% до 55%.

РИА Новости/Павел Бедняков

РИА Новости/Павел Бедняков

РИА Новости/Павел Бедняков

РИА Новости/Павел Бедняков

РИА Новости/Павел Бедняков

Помимо этого, «Троицу» просят сохранить в федеральной собственности и на инвентарных номерах Третьяковской галереи, «которая продолжит осуществлять оперативное управление памятником».

Глава информационной службы Московской епархии священник Александр Волков также заявил РИА Новости, что за всё время нахождения иконы Рублёва в храме Христа Спасителя ей поклонились более 200 тысяч человек. «Троица» находилась в главном храме страны с 3 июня.