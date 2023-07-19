В Москве второй день подряд бушуют ливни и грозы. Редкая для столичного региона непогода обрушилась на жителей днём 18 июля. Периодические дожди продолжались в течение второй половины дня, а ночью с 18 на 19 июля дождь усилился.

Павел Бедняков/РИА Новости

Владимир Астапкович/РИА Новости

Утром москвичам пришлось добираться на работу с зонтиками и в дождевиках, преодолевая сильные потоки воды на дорогах, а также порывы ветра.

Артем Геодакян/ТАСС

Павел Бедняков/РИА Новости

Михаил Терещенко/ТАСС

По данным экстренных служб Москвы, в результате непогоды пострадали 57 деревьев, также повреждения получили 55 автомобилей. При этом о пострадавших гражданах никакой информации в службы пока не поступало. Предполагается, что ливень утихнет лишь к вечеру 19 июля.

Из-за гроз и дождей столичные власти приняли решение о временном закрытии городских парков. Не работает и Московский зоопарк — там тоже приняли решение приостановить работу. При этом аэропорты города работают в штатном режиме, хотя некоторые рейсы пришлось отменить или задержать.

Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС

В соцсетях москвичи делились видеороликами, на которых были зафиксированы подтопления в вестибюлях некоторых станций метро и в подземных переходах. В воду погружались даже автомобили на асфальтовых дорогах: ливневые системы не могли справиться с потоками.

Павел Бедняков/РИА Новости

Павел Бедняков/РИА Новости

Осадки помешали работе колеса обозрения «Сердце Москвы». Внезапно обрушившийся ливень нанес повреждения механизму работы колеса, из-за чего посетители оказались заблокированными в кабинках. Спустя некоторое время их освободили.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

Подтопления были зафиксированы также в пристройке для курения, примыкающей к зданию Госдумы РФ, и одной из клиник эстетической медицины: в последней и вовсе произошло короткое замыкание из-за контакта электрической проводки с водой.