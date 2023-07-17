В ночь с 16 на 17 июля Украина совершила террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована, её жизни ничто не угрожает. В Следственном комитете РФ устанавливают причастных к теракту из числа сотрудников спецслужб и вооруженных формирований на Украине.

Кадр из видео Последствие террористической атаки на Крымский мост

Кадр из видео

После атаки надводных украинских беспилотников повреждения получила автомобильная часть Крымского моста. Движение по ней сразу было перекрыто. Власти Крыма и Кубани попросили временно воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать альтернативный маршрут через новые российские регионы. Спустя несколько часов движение транспорта было возобновлено.

При этом СМИ сообщают, что в Херсонской области на пути автомобилистов, выезжающих из Крыма в сторону Мелитополя по трассе Е-105, образовалась пробка длиной в несколько километров. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что проехать в Крым и обратно по Донецкой области можно будет в круглосуточном режиме — для этого режим комендантского часа в регионе временно отменят.

Кадр из видео

Кадр из видео

Кадр из видео

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину уже доложили о трагедии в Крыму. Российский лидер поручил организовать работу транспорта на полуостров и обратно. Также вечером 17 июля он проведёт видеосовещание по ситуации на Крымском мосту.

Кадр из видео

Кадр из видео