Террористическая атака на Крымский мост
В ночь с 16 на 17 июля Украина совершила террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована, её жизни ничто не угрожает. В Следственном комитете РФ устанавливают причастных к теракту из числа сотрудников спецслужб и вооруженных формирований на Украине.
После атаки надводных украинских беспилотников повреждения получила автомобильная часть Крымского моста. Движение по ней сразу было перекрыто. Власти Крыма и Кубани попросили временно воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать альтернативный маршрут через новые российские регионы. Спустя несколько часов движение транспорта было возобновлено.
При этом СМИ сообщают, что в Херсонской области на пути автомобилистов, выезжающих из Крыма в сторону Мелитополя по трассе Е-105, образовалась пробка длиной в несколько километров. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что проехать в Крым и обратно по Донецкой области можно будет в круглосуточном режиме — для этого режим комендантского часа в регионе временно отменят.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину уже доложили о трагедии в Крыму. Российский лидер поручил организовать работу транспорта на полуостров и обратно. Также вечером 17 июля он проведёт видеосовещание по ситуации на Крымском мосту.