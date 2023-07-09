В испанской Наварре проходит традиционный фестиваль Сан-Фермин. Главным атрибутом праздника являются энсьерро — забеги по городу с быками. Ежедневно в дни фестиваля разъярённых животных выпускают на несколько минут на улицы Памплоны.

В 2023 году фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина начался 6 июля и продлится до 14 июля. В Памплону приезжают тысячи туристов со всей Испании и многих стран мира.

TASS/EPA/ JESUS DIGES

На этот раз перед открытием в городе прошла акция протеста, участники которой потребовали запретить жестокое обращение с животными. Более 50 участников нарядились в одежды красного цвета, символизирующие «окровавленный дух» быков.

TASS/ZUMA/Ruben Albarran

Global Look Press/Keystone Press Agency/Eduardo Sanz

Фестивалю Сан-Фермин уже несколько веков. Подробно его ритуалы описаны в романе Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце», написанном в 1926 году. Несколько быков выпускают из загона, и они пробегают по городским улицам дистанцию 850 метров в окружении смельчаков. Многие из них умышленно оказываются от животных на минимальном расстоянии, усиливая опасность.

Global Look Press/Keystone Press Agency/Eduardo Sanz

TASS/EPA/RODRIGO JIMENEZ

TASS/ZUMA/Ruben Albarran

Опасные забеги нередко приводят к травмам и даже гибели участников. Последний раз трагедия случилась в 2009 году. Тогда в схватке с животным погиб 27-летний испанец.

В этом году во время забегов быков по улицам Памплоны четыре человека получили серьёзные ранения, один из которых — проникающее. По данным испанских СМИ, все пострадавшие доставлены в госпиталь.

TASS/EPA/DANIEL FERNANDEZ

TASS/ EPA/JESUS DIGES

TASS/EPA/ELOY ALONSO

TASS/ZUMA/Ruben Albarran

TASS/EPA/ JESUS DIGES

Тех, кто получает незначительные травмы и ссадины, значительно больше. Уже в первый забег, 7 июля, таких оказалось шесть человек.