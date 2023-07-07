В Казани стартовало ралли «Шёлковый путь»
Торжественная церемония открытия международного ралли-рейда «Шёлковый путь — 2023» в Казани состоялась 6 июля на площади Тысячелетия у стен Казанского кремля.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в приветственном слове сообщил, что в ралли принимают участие 98 экипажей из 23 стран. «Для нашей республики это очень важно, республика у нас автомобильная, — сказал республиканский руководитель. — Любой вид технического спорта у нас пользуется большим спросом. Я хотел бы поблагодарить участников ралли, гостей нашего праздника и, конечно, казанцев за то, что вы так тепло принимаете наших гостей».
Руководитель ралли «Шёлковый путь» семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин также выразил поддержку участникам. Им предстоит сложнейший маршрут. «Тепло ваших сердец, ваша энергетика очень помогут», — обратился он к гостям состязания.
С поздравлением выступил также посетивший открытие ралли-рейда глава российского МИД Сергей Лавров: «То, что это ралли берёт старт в Казани, показывает, насколько важно для наших соседей и всех тех, кто живет на этом евразийском континенте, ощущать сопричастность к общему делу. Тем более через спорт, несмотря на то что некоторые спортивные и околоспортивные деятели пытаются его политизировать. Желаю всем участникам удачи, побед!»
Ралли-рейд «Шёлковый путь» проходит в 12-й раз. Он продлится до 15 июля и завершится в Москве. Экипажи преодолеют 5230 км, в том числе 2350 км скоростных спецучастков. Маршрут пролегает по 13 субъектам России.