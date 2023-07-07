Торжественная церемония открытия международного ралли-рейда «Шёлковый путь — 2023» в Казани состоялась 6 июля на площади Тысячелетия у стен Казанского кремля.

Егор Алеев/ТАСС Церемония старта международного ралли «Шелковый путь» на площади Тысячелетия. Казань. Республика Татарстан

Глава Татарстана Рустам Минниханов в приветственном слове сообщил, что в ралли принимают участие 98 экипажей из 23 стран. «Для нашей республики это очень важно, республика у нас автомобильная, — сказал республиканский руководитель. — Любой вид технического спорта у нас пользуется большим спросом. Я хотел бы поблагодарить участников ралли, гостей нашего праздника и, конечно, казанцев за то, что вы так тепло принимаете наших гостей».

Егор Алеев/ТАСС

Егор Алеев/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и руководитель проекта Международное ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин

Егор Алеев/ТАСС

Руководитель ралли «Шёлковый путь» семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин также выразил поддержку участникам. Им предстоит сложнейший маршрут. «Тепло ваших сердец, ваша энергетика очень помогут», — обратился он к гостям состязания.

Егор Алеев/ТАСС

Егор Алеев/ТАСС

Егор Алеев/ТАСС

С поздравлением выступил также посетивший открытие ралли-рейда глава российского МИД Сергей Лавров: «То, что это ралли берёт старт в Казани, показывает, насколько важно для наших соседей и всех тех, кто живет на этом евразийском континенте, ощущать сопричастность к общему делу. Тем более через спорт, несмотря на то что некоторые спортивные и околоспортивные деятели пытаются его политизировать. Желаю всем участникам удачи, побед!»

Егор Алеев/ТАСС

Ралли-рейд «Шёлковый путь» проходит в 12-й раз. Он продлится до 15 июля и завершится в Москве. Экипажи преодолеют 5230 км, в том числе 2350 км скоростных спецучастков. Маршрут пролегает по 13 субъектам России.