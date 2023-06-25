В Санкт-Петербурге в ночь на 25 июня состоялся праздник выпускников «Алые паруса». Его кульминацией стал проход брига «Россия».

В 2023 году почётными гостями петербургских торжеств стали 430 школьников из Донецкой Народной Республики, в том числе из Мариуполя. Всего приглашения на «Алые паруса» получили 10 тыс. школьников из других регионов России и 60 тыс. молодых выпускников учебных заведений Санкт-Петербурга.

Петр Ковалев/ТАСС Праздник выпускников «Алые паруса в Санкт-Петербурге»

Петр Ковалев/ТАСС

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

Перед выпускниками выступили The Hatters, Gayazovs Brothers, Юлиана Караулова, Gafur, «Моя Мишель», Burito, Тося Чайкина, а также группа «Чайф», вели мероприятие блогер Ида Галич и телеведущий Дмитрий Хрусталёв.

Валентина Певцова/ТАСС

Валентина Певцова/ТАСС

Александр Демьянчук/ТАСС

«Ни у кого в мире нет такого праздника. Город в эту волшебную ночь дарит вам самый знаменитый мост, самую романтичную набережную, самую красивую площадь. Россия верит в вас. Родине нужны ваш талант, энергия, любовь», — обратился к недавним ученикам губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

Валентин Егоршин/ТАСС

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

В этом году организаторы подготовили школьникам сюрприз — выступление с борта брига «Россия». SHAMAN исполнил известную песню «С чего начинается Родина» из советского художественного фильма «Щит и меч», вышедшего на экраны в 1968 году. Певец стоял на носу корабля в белой рубахе — такой же, как в клипе «Я русский».

Валентин Егоршин/ТАСС

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ 1

В городе на Неве выпускные традиционно широко празднуются в июне. Точкой отсчёта организаторы называют 27 июня 1968 года, когда школьники увидели в реке судно под алыми парусами, впоследствии необычный корабль стал эмблемой праздника.

Ранее петербургский праздник выпускников «Алые паруса» прошёл в Мариуполе. 19 июня к городской пристани Мариуполя под алыми парусами подошла яхта «Ассоль».