Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня провозгласил «марш справедливости», что, по оценке правоохранительных органов, является попыткой мятежа. Подразделения ЧВК заняли в Ростове-на-Дону штаб Южного федерального округа в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, а также другие стратегические объекты.

Karbinov Anatoly/Global Look Press Ситуация в Ростове-на-Дону. 24.06.2023

Кроме того, появилась информация о движении колонны военной техники ЧВК «Вагнер» по федеральной трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил информацию, заявив, что правоохранительные органы и власти принимают меры для обеспечения безопасности населения.

Ксения Головкова/РИА Новости Автомобили на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. 24.06.2023

Следственным управлением ФСБ России было возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. По данной статье ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением, в котором назвал действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина предательством и ударом в спину.

Karbinov Anatoly/Global Look Press Ситуация в Ростове-на-Дону. 24.06.2023

Karbinov Anatoly/Global Look Press

«Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. Те, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию. И ответят за это», — сказал Путин.

Bai Xueqi/Global Look Press Ситуация в Москве. 24.06.2023

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

Российский лидер поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, а также президентом Турции Реджепом Эрдоганом, уведомив коллег о ситуации в стране.

Виталий Белоусов/РИА Новости Трасса М-2, перекрытая у Моста имени Подольских курсантов через Оку около Серпухова. 24.06.2023

Виталий Белоусов/РИА Новости

В Санкт-Петербурге у офиса Евгения Пригожина нашли «Газель», в которой находились коробки с наличными деньгами. Автомобиль начали проверять на наличие взрывоопасных предметов, однако в ней были найдены коробки с пятитысячными купюрами. По подсчётам оперативников, всего там находилось около 4 млрд рублей.

Александр Гальперин/РИА Новости Сотрудники полиции у здания «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге. 24.06.2023

Александр Гальперин/РИА Новости

Александр Гальперин/РИА Новости

Тем временем в Москве ввели режим КТО — это комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств. Их проводят, чтобы пресекать теракты, обезвреживать террористов, обеспечивать безопасность граждан и организаций. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что понедельник, 26 июня, станет в столице нерабочим днём.