12 июня — День России. Праздник ежегодно отмечается в этот день с 1992 года. Именно тогда 12 июня стало праздничной датой как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации».

Кирилл Каллиников/РИА Новости Женщина с флагом фотографируется у входа на ВДНХ во время празднования Дня России в Москве

В 1998 году первый президент России Борис Ельцин в обращении к нации предложил переименовать праздник в «День России». В наше время в День России глава государства Владимир Путин вручает в Кремле Государственные премии.

Гавриил Григоровпресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России. Москва. 12 июня 2023

Михаил Метцель/ТАСС Церемония вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России. Москва. 12 июня 2023

В 2023 году, поздравляя россиян с праздником, он подчеркнул, что День России знаменует неразрывность истории, величия и славы Отечества, а также единства народа и любви к Родине. Президент отметил, что патриотизм современным поколениям завещали их предки, и это наследие священно.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Праздничный концерт «Россия — страна первых», посвящённый Дню России на Красной площади. Москва. 11 июня 2023

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Праздничный концерт «Россия — страна первых», посвящённый Дню России на Красной площади. Москва. 11 июня 2023

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Праздничный концерт «Россия — страна первых», посвящённый Дню России на Красной площади. Москва. 11 июня 2023

Праздник отмечают во всех городах страны. Так, во Владивостоке его встретили одними из первых; в Краснодаре развернули государственный флаг и выложили карту из 30 тысяч роз; в центре Волгограда развернули флаг России длиной 100 метров; Москву повсеместно украсили триколором и организовали праздничные программы. Торжества на Красной площади традиционно завершаются праздничным салютом.

Виталий Тимкив/РИА Новости Участники движения Пост №1 и почётного караула Кубанского казачьего войска во время празднования Дня России на главной городской площади Краснодара

Кирилл Брага/РИА Новости Представители молодёжных организаций Волгограда развернули огромное полотно российского флага на праздновании Дня России в центральном парке культуры и отдыха в Волгограде

В этом году праздник впервые отметили со всей страной и в новых регионах — Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Главы субъектов единогласно отметили, что их жители давно этого ждали и теперь всеобъемлюще ощутили радость и поддержку.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Празднование Дня России в Донецке

Александр Сухов/РИА Участники военно-патриотического движения «Молодая гвардия — Юнармия» выступают на праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню России, на площади Ленина в Мариуполе

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что с гордостью поднимает российский триколор в знак того, что Россия была, есть и будет всегда. Он подчеркнул, что быть с Россией — предназначение Донбасса. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник также отметил, что в составе России регион получил новую жизнь.

Врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий заявил, что жители региона в этот день ощутили на себе поддержку каждого жителя страны, которую так долго ждали. Врио главы Херсонщины Владимир Сальдо отметил особую радость от того, что теперь может назвать земляков россиянами.