Любовь к Родине: как прошёл День России
12 июня — День России. Праздник ежегодно отмечается в этот день с 1992 года. Именно тогда 12 июня стало праздничной датой как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации».
В 1998 году первый президент России Борис Ельцин в обращении к нации предложил переименовать праздник в «День России». В наше время в День России глава государства Владимир Путин вручает в Кремле Государственные премии.
В 2023 году, поздравляя россиян с праздником, он подчеркнул, что День России знаменует неразрывность истории, величия и славы Отечества, а также единства народа и любви к Родине. Президент отметил, что патриотизм современным поколениям завещали их предки, и это наследие священно.
Праздник отмечают во всех городах страны. Так, во Владивостоке его встретили одними из первых; в Краснодаре развернули государственный флаг и выложили карту из 30 тысяч роз; в центре Волгограда развернули флаг России длиной 100 метров; Москву повсеместно украсили триколором и организовали праздничные программы. Торжества на Красной площади традиционно завершаются праздничным салютом.
В этом году праздник впервые отметили со всей страной и в новых регионах — Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Главы субъектов единогласно отметили, что их жители давно этого ждали и теперь всеобъемлюще ощутили радость и поддержку.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что с гордостью поднимает российский триколор в знак того, что Россия была, есть и будет всегда. Он подчеркнул, что быть с Россией — предназначение Донбасса. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник также отметил, что в составе России регион получил новую жизнь.
Врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий заявил, что жители региона в этот день ощутили на себе поддержку каждого жителя страны, которую так долго ждали. Врио главы Херсонщины Владимир Сальдо отметил особую радость от того, что теперь может назвать земляков россиянами.