Знаменитый шведский футболист боснийско-хорватского происхождения Златан Ибрагимович объявил о завершении спортивной карьеры. Последним клубом форварда стал итальянский «Милан». Именно на домашнем стадионе этого клуба — «Сан-Сиро», где миланцы обыграли «Верону» со счётом 3:1, прошла торжественная церемония.

Matteo Gibraudi/Global Look Press

«Я благодарю свою семью за терпение. Благодарю свою вторую семью — игроков, тренера, персонал, менеджеров. Наконец, от всего сердца я хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами», — сказал Ибрагимович по окончании матча.

Matteo Gibraudi//ТАСС

Matteo Bazzi/Global Look Press

Болельщики «россонери» — «красно-черных» вывесили ряд баннеров со словами благодарности в адрес шведа, а на щитах и табло арены горела надпись «Godbye, Zlatan!». Это игра слов: слово «прощай» (goodbye) лишилась одной буквы в оригинале, чтобы выделялось слово God («Бог»). Именно так Ибрагимович нередко называл себя во время карьеры футболиста.

Spada/Global Look Press

Matteo Gibraudi/Global Look Press

Футболист завершил профессиональную карьеру в 41 год — это достаточно поздно для игрока, а уж тем более для спортсмена, который все эти годы поддерживал свою форму на надлежащем уровне. За свою профессиональную карьеру Ибрагимович успел поиграть за именитые европейские клубы, среди которых — «Аякс», «Барселона», «Ювентус», «Интер», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

Spada/Global Look Press

IMAGO/Global Look Press

Последние три года футболист играл за «Милан»: в составе команды он забил 34 гола в 64 матчах, а также помог «красно-чёрным» завоевать очередное скудетто в сезоне 2021/2022. Ибрагимович также назывался лучшим футболистом в чемпионатах стран, где он выступал. Спортсмен также является лучшим бомбардиром сборной Швеции (62 гола).

Spada/Global Look Press

Spada/Global Look Press

Травма Ибрагимовича помешала ему продолжать карьеру. В завершившемся сезоне чемпионата Италии основную часть времени он провёл в лазарете, залечивая травму колена. Всего в сезоне 2022/2023 швед вышел на поле в красно-чёрной футболке четыре раза, отличившись лишь однажды. В конце сезона стало известно, что руководство «Милана» приняло решение не продлевать с ним контракт.