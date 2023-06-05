В Москве продолжается одно из главных литературных событий страны — книжный фестиваль «Красная площадь». По традиции он проходит в самом сердце столицы. В фестивале, который проходит со 2 по 6 июня, принимают участие около четырех сотен издательств. Многие мероприятия «Красной площади — 2023» имеют отношения к новейшей истории и литературе Донбасса либо так или иначе связаны со специальной военной операцией.

Кирилл Каллиников/ РИА Новости

В рамках фестиваля запланирована презентация книги Натальи Чернецкой «На небе не только Бог…», рассказывающей о жизни и борьбе современного Донецка. Серия «Библиотека Донбасса» также представит свои сборники: «На линии фронта. Военкоры и писатели рассказывают» и «Герои Донбасса и СВО».

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Кирилл Каллиников/РИА Новости

3 июня прошла презентация книги-дневника журналистки и политолога Дарьи Дугиной «Топи и выси моего сердца», погибшей в результате теракта, организованного СБУ. Дневниковые записи Дугиной собрали её близкие и коллеги.

Также читателям был представлен сборник «ПоэZия русского лета»: свои произведения, посвященные освобождению Донбасса и продолжающейся СВО, прочитали авторы — поэты Анна Долгарева, Анна Ревякина, Александр Пелевин.

Владимир Трефилов/РИА Новости

Сергей Карпухин/ТАСС

У гостей фестиваля также есть возможность посетить лекции, мастер-классы, чтения стихов, концерты и даже театральные постановки. Помимо основной сцены на фестивале задействована и территория соседнего ГУМа. Там расположены музейная линия, блок комиксов, букинисты, пресс-центр и даже радиостудия.

В частности, запланировано, что с посетителями ярмарки встретятся российский фантаст Сергей Лукьяненко, писатели Василий Авченко и Сергей Буйда, телеведущий и «интернет-миссионер» священник Павел Островский и многие другие.

Событие не обошли своим вниманием и зарубежные гости. Так, на фестиваль прилетел швейцарский публицист, историк, профессор Эрик Хёсли. Он представит читателям свою книгу «Сибирская эпопея», посвященную освоению русскими зауральских земель. Судьбы первопроходцев и исследователей «стоят всех вестернов», полагает швейцарский историк.

На «Красной площади» развернуты стенды издательств из 56 регионов России и из Белоруссии. Примечательно, что в этом году впервые к фестивалю присоединятся издатели из новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Представлены практически все востребованные литературные жанры — от детектива до фантастики, от научпопа до детской литературы, от биографий до монографий. По сложившейся традиции, книги, размещенные на стендах, будут продаваться по ценам на 20% ниже магазинных.

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

В последний день фестиваля 6 июня (день рождения Александра Сергеевича Пушкина) вручат литературную премию «Лицей», которая отмечает молодых писателей и поэтов. Завершится фестиваль концертом «Пушкин-гала»: солисты оперы Московского академического музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко исполнят арии и романсы на слова Пушкина.