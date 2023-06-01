Испанский футбольный клуб «Севилья» обыграл итальянскую «Рому» в финале Лиги Европы. Это уже седьмая за последние 17 лет победа «Севильи» во втором по значимости клубном европейском турнире. Основное время матча закончилось вничью — 1:1.

Maurizio Borsari/Global Look Press Энтони Тейлор (судья) во время финального матча Лиги Европы УЕФА

Maurizio Borsari/Global Look Press Оливер Торрес (ФК «Севилья») Леонардо Спинаццола (Рома) во время финального матча Лиги Европы УЕФА

Счёт в мачте открыл Пауло Дибала, а к ничьей матч свёл гол Джанлуки Манчини в свои ворота после флангового прострела.

IMAGO/Global Look Press Пауло Дибала из «Ромы» радуется забитому голу в финальном футбольном матче Лиги Европы УЕФА между «Севильей» и «Ромой»

Maurizio Borsari/Global Look Press Борьба за мяч во время финального матча Лиги Европы УЕФА

IMAGO/Cristiano Mazzi/SPP/Global Look Press Брайан Кристанте «Рома» и Алекс Теллес «Севилья» во время финала Лиги Европы УЕФА

Davide Spada/Global Look Press Автогол Джанлука Манчини («Рома»)

В серии послематчевых пенальти римская команда смогла попасть в ворота лишь однажды. Удар Джанлуки Манчини по центру ворот был отбит кипером испанцев Боно, а удар Рожера Ибаньеса пришёлся в штангу. Итоговый счёт по пенальти — 4:1 в пользу «Севильи».

Maurizio Borsari/Global Look Press Команда «Севилья» во время пенальти

Maurizio Borsari/Global Look Press Команда «Рома» во время пенальти

Таким образом, испанский клуб смог гарантировать себе выступление в Лиге Чемпионов — ключевом европейском турнире — в следующем сезоне.

Cristiano Mazzi/Global Look Press Игроки «Севильи» радуются голу во время финала Лиги Европы УЕФА 2023 года между

Maurizio Borsari/Global Look Press Тренер Хосе Луис Мендилибар («Севилья») во время финального матча Лиги Европы УЕФА

Для «Ромы» этот фактор был не менее важен, поскольку римляне лишились возможности попасть в ЛЧ через национальный отбор. А главный тренер итальянцев Жозе Моуринью впервые в карьере проиграл финал еврокубка.

Maurizio Borsari/Global Look Press Тренер Жозе Моуринью («Рома») во время финального матча Лиги Европы УЕФА

Maurizio Borsari/Global Look Press Тренер Жозе Моуринью («Рома») во время финального матча Лиги Европы УЕФА

Португальский тренер, известный своим эпатажным поведением, отличился и в этом матче. Так, после церемонии награждения он снял с шеи серебряную медаль и бросил её на трибуну, где располагались болельщики «Ромы». Награда попала в руки подростку, приехавшему в Будапешт поддержать любимый клуб.

Maurizio Borsari/Global Look Press Болельщики ФК «Рома» во время финального матча Лиги Европы УЕФА

На этом приключения с Моуринью не закончились. После игры он дождался на парковке стадиона судью Энтони Тейлора и высказал ему своё отношение к работе арбитров. «Великолепно, но это чёртов позор!», — выкрикнул тренер. По всей видимости, португальца возмутило число полученных карточек — 13.

Davide Spada/Global Look Press Тренер Жозе Моуринью («Рома») во время финального матча Лиги Европы УЕФА

Сразу после точного удара с «точки» защитника «Севильи» Гонсало Монтиэля болельщики испанского клуба попытались прорваться на поле, однако служба безопасности стадиона отреагировала оперативно и отправила фанатов обратно на трибуны.

IMAGO/Antonio Pozo/PRESSIN/Global Look Press Алехандро Дарио Папу Гомес из «Севильи» целует трофей во время матча Лиги Европы УЕФА