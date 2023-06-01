Испанский футбольный клуб «Севилья» обыграл итальянскую «Рому» в финале Лиги Европы. Это уже седьмая за последние 17 лет победа «Севильи» во втором по значимости клубном европейском турнире. Основное время матча закончилось вничью — 1:1.

Энтони Тейлор (судья) во время финального матча Лиги Европы УЕФА
Maurizio Borsari/Global Look Press
Энтони Тейлор (судья) во время финального матча Лиги Европы УЕФА
Оливер Торрес (ФК «Севилья») Леонардо Спинаццола (Рома) во время финального матча Лиги Европы УЕФА
Maurizio Borsari/Global Look Press
Оливер Торрес (ФК «Севилья») Леонардо Спинаццола (Рома) во время финального матча Лиги Европы УЕФА

Счёт в мачте открыл Пауло Дибала, а к ничьей матч свёл гол Джанлуки Манчини в свои ворота после флангового прострела.

Пауло Дибала из «Ромы» радуется забитому голу в финальном футбольном матче Лиги Европы УЕФА между «Севильей» и «Ромой»
IMAGO/Global Look Press
Пауло Дибала из «Ромы» радуется забитому голу в финальном футбольном матче Лиги Европы УЕФА между «Севильей» и «Ромой»
Борьба за мяч во время финального матча Лиги Европы УЕФА
Maurizio Borsari/Global Look Press
Борьба за мяч во время финального матча Лиги Европы УЕФА
Брайан Кристанте «Рома» и Алекс Теллес «Севилья» во время финала Лиги Европы УЕФА
IMAGO/Cristiano Mazzi/SPP/Global Look Press
Брайан Кристанте «Рома» и Алекс Теллес «Севилья» во время финала Лиги Европы УЕФА
Автогол Джанлука Манчини («Рома»)
Davide Spada/Global Look Press
Автогол Джанлука Манчини («Рома»)

В серии послематчевых пенальти римская команда смогла попасть в ворота лишь однажды. Удар Джанлуки Манчини по центру ворот был отбит кипером испанцев Боно, а удар Рожера Ибаньеса пришёлся в штангу. Итоговый счёт по пенальти — 4:1 в пользу «Севильи».

Команда «Севилья» во время пенальти
Maurizio Borsari/Global Look Press
Команда «Севилья» во время пенальти
Команда «Рома» во время пенальти
Maurizio Borsari/Global Look Press
Команда «Рома» во время пенальти

Таким образом, испанский клуб смог гарантировать себе выступление в Лиге Чемпионов — ключевом европейском турнире — в следующем сезоне.

Игроки «Севильи» радуются голу во время финала Лиги Европы УЕФА 2023 года между
Cristiano Mazzi/Global Look Press
Игроки «Севильи» радуются голу во время финала Лиги Европы УЕФА 2023 года между
Тренер Хосе Луис Мендилибар («Севилья») во время финального матча Лиги Европы УЕФА
Maurizio Borsari/Global Look Press
Тренер Хосе Луис Мендилибар («Севилья») во время финального матча Лиги Европы УЕФА

Для «Ромы» этот фактор был не менее важен, поскольку римляне лишились возможности попасть в ЛЧ через национальный отбор. А главный тренер итальянцев Жозе Моуринью впервые в карьере проиграл финал еврокубка.

Тренер Жозе Моуринью («Рома») во время финального матча Лиги Европы УЕФА
Maurizio Borsari/Global Look Press
Тренер Жозе Моуринью («Рома») во время финального матча Лиги Европы УЕФА
Тренер Жозе Моуринью («Рома») во время финального матча Лиги Европы УЕФА
Maurizio Borsari/Global Look Press
Тренер Жозе Моуринью («Рома») во время финального матча Лиги Европы УЕФА

Португальский тренер, известный своим эпатажным поведением, отличился и в этом матче. Так, после церемонии награждения он снял с шеи серебряную медаль и бросил её на трибуну, где располагались болельщики «Ромы». Награда попала в руки подростку, приехавшему в Будапешт поддержать любимый клуб.

Болельщики ФК «Рома» во время финального матча Лиги Европы УЕФА
Maurizio Borsari/Global Look Press
Болельщики ФК «Рома» во время финального матча Лиги Европы УЕФА

На этом приключения с Моуринью не закончились. После игры он дождался на парковке стадиона судью Энтони Тейлора и высказал ему своё отношение к работе арбитров. «Великолепно, но это чёртов позор!», — выкрикнул тренер. По всей видимости, португальца возмутило число полученных карточек — 13.

Тренер Жозе Моуринью («Рома») во время финального матча Лиги Европы УЕФА
Davide Spada/Global Look Press
Тренер Жозе Моуринью («Рома») во время финального матча Лиги Европы УЕФА

Сразу после точного удара с «точки» защитника «Севильи» Гонсало Монтиэля болельщики испанского клуба попытались прорваться на поле, однако служба безопасности стадиона отреагировала оперативно и отправила фанатов обратно на трибуны.

Алехандро Дарио Папу Гомес из «Севильи» целует трофей во время матча Лиги Европы УЕФА
IMAGO/Antonio Pozo/PRESSIN/Global Look Press
Алехандро Дарио Папу Гомес из «Севильи» целует трофей во время матча Лиги Европы УЕФА
Команда «Севильи» с трофеем
Maurizio Borsari/Global Look Press
Команда «Севильи» с трофеем