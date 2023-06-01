Новый триумф испанского футбола: «Севилья» — победитель Лиги Европы
Испанский футбольный клуб «Севилья» обыграл итальянскую «Рому» в финале Лиги Европы. Это уже седьмая за последние 17 лет победа «Севильи» во втором по значимости клубном европейском турнире. Основное время матча закончилось вничью — 1:1.
Счёт в мачте открыл Пауло Дибала, а к ничьей матч свёл гол Джанлуки Манчини в свои ворота после флангового прострела.
В серии послематчевых пенальти римская команда смогла попасть в ворота лишь однажды. Удар Джанлуки Манчини по центру ворот был отбит кипером испанцев Боно, а удар Рожера Ибаньеса пришёлся в штангу. Итоговый счёт по пенальти — 4:1 в пользу «Севильи».
Таким образом, испанский клуб смог гарантировать себе выступление в Лиге Чемпионов — ключевом европейском турнире — в следующем сезоне.
Для «Ромы» этот фактор был не менее важен, поскольку римляне лишились возможности попасть в ЛЧ через национальный отбор. А главный тренер итальянцев Жозе Моуринью впервые в карьере проиграл финал еврокубка.
Португальский тренер, известный своим эпатажным поведением, отличился и в этом матче. Так, после церемонии награждения он снял с шеи серебряную медаль и бросил её на трибуну, где располагались болельщики «Ромы». Награда попала в руки подростку, приехавшему в Будапешт поддержать любимый клуб.
На этом приключения с Моуринью не закончились. После игры он дождался на парковке стадиона судью Энтони Тейлора и высказал ему своё отношение к работе арбитров. «Великолепно, но это чёртов позор!», — выкрикнул тренер. По всей видимости, португальца возмутило число полученных карточек — 13.
Сразу после точного удара с «точки» защитника «Севильи» Гонсало Монтиэля болельщики испанского клуба попытались прорваться на поле, однако служба безопасности стадиона отреагировала оперативно и отправила фанатов обратно на трибуны.