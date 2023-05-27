С космодрома «Восточный» стартовала ракета «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА».

Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Запущенный в космос спутник за счёт радиолокационной аппаратуры может вести всепогодное наблюдение за поверхностью Земли.

По информации агентства РИА Новости, спустя девять минут после начала полёта от третьей ступени корабля отделился разгонный блок «Фрегат» со спутником. Далее блок включил маршевый двигатель и доставил спутник на расчётную точку на орбите.

Вес спутника достигает 1050 кг, за сутки аппарат может делать до сотни снимков поверхности планеты. Предполагается его использование для задач, связанных с сельским хозяйством, решением чрезвычайных ситуаций, а также для изучения обстановки на арктическом маршруте Северного морского пути.

Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а»

В июне 2024 года запланирован запуск второго спутника «Кондор-ФКА». Он позволит в течение шести суток осмотреть полностью весь маршрут Севморпути.

Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Старт ракеты «Союз-2.1а» — это первый запуск с космодрома «Восточный» в 2023 году.