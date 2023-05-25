В Приозерском районе Ленинградской области, у берегов Ладожского озера, стартовал первый региональной чемпионат по воздухоплавательному спорту. В соревновании приняли участие пилоты не только из Ленобласти и Петербурга, но также из Подмосковья и Псковской области.
Александр Гальперин/ РИА Новости
Девушки на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах
Задача пилота — прилететь точно в цель и попасть в неё определенным маркером. Как подчеркивают организаторы состязаний, все проходит с соблюдением особых требований безопасности — на спортивных стартах смогут присутствовать только участники и организаторы соревнований. При этом зрители смогут увидеть аэростаты в оптимальное время дня — утром и вечером.
Александр Гальперин/ РИА Новости
Люди на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах
Александр Гальперин/ РИА Новости
Девушка на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах
Александр Гальперин/ РИА Новости
Люди на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах
Для Ленинградской области это первый опыт соревнований по воздухоплаванию в статусе чемпионата и кубка губернатора региона, рассказал замглавы правительства региона Владимир Цой. Он пояснил, что раньше в регионе проводились только коммерческие полеты, а теперь регион проводит первые спортивные состязания.
Александр Гальперин/ РИА Новости
Люди на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах
Александр Гальперин/ РИА Новости
Люди на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах
Александр Гальперин/ РИА Новости
Люди на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах
Александр Гальперин/ РИА Новости
Люди на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах
Александр Гальперин/ РИА Новости
Участница 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах
Александр Гальперин/ РИА Новости
Фотограф на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах
Главой судейской коллегии стал президент российской Федерации воздухоплавательного спорта Иван Меняйло. К слову, недавно (в марте) он вместе со знаменитым путешественником Фёдором Конюховым установил мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета. Специально сконструированный тепловой воздушный шар с Меняйло и Конюховым «на борту» преодолел 2540 км в заполярных широтах — от Кировска (Мурманская область) до Хатанги на полуострове Таймыр.
Александр Гальперин/ РИА Новости
Участницы 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах
Александр Гальперин/ РИА Новости
Люди на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах
Александр Гальперин/ РИА Новости
Участница 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах
По итогам состязаний в Ленинградской области будет создана сборная 47-го региона для участия во всероссийских соревнованиях. Торжественное закрытие чемпионата пройдёт на территории Анненских укреплений в Выборге в виде шоу ночного свечения аэростатов.