В Приозерском районе Ленинградской области, у берегов Ладожского озера, стартовал первый региональной чемпионат по воздухоплавательному спорту. В соревновании приняли участие пилоты не только из Ленобласти и Петербурга, но также из Подмосковья и Псковской области.

Александр Гальперин/ РИА Новости Девушки на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах

Задача пилота — прилететь точно в цель и попасть в неё определенным маркером. Как подчеркивают организаторы состязаний, все проходит с соблюдением особых требований безопасности — на спортивных стартах смогут присутствовать только участники и организаторы соревнований. При этом зрители смогут увидеть аэростаты в оптимальное время дня — утром и вечером.

Александр Гальперин/ РИА Новости Люди на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах

Александр Гальперин/ РИА Новости Девушка на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах

Александр Гальперин/ РИА Новости Люди на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах

Для Ленинградской области это первый опыт соревнований по воздухоплаванию в статусе чемпионата и кубка губернатора региона, рассказал замглавы правительства региона Владимир Цой. Он пояснил, что раньше в регионе проводились только коммерческие полеты, а теперь регион проводит первые спортивные состязания.

Александр Гальперин/ РИА Новости Люди на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах

Александр Гальперин/ РИА Новости Люди на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах

Александр Гальперин/ РИА Новости Люди на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах

Александр Гальперин/ РИА Новости Люди на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах

Александр Гальперин/ РИА Новости Участница 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах

Александр Гальперин/ РИА Новости Фотограф на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах

Главой судейской коллегии стал президент российской Федерации воздухоплавательного спорта Иван Меняйло. К слову, недавно (в марте) он вместе со знаменитым путешественником Фёдором Конюховым установил мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета. Специально сконструированный тепловой воздушный шар с Меняйло и Конюховым «на борту» преодолел 2540 км в заполярных широтах — от Кировска (Мурманская область) до Хатанги на полуострове Таймыр.

Александр Гальперин/ РИА Новости Участницы 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах

Александр Гальперин/ РИА Новости Люди на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах

Александр Гальперин/ РИА Новости Участница 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах

По итогам состязаний в Ленинградской области будет создана сборная 47-го региона для участия во всероссийских соревнованиях. Торжественное закрытие чемпионата пройдёт на территории Анненских укреплений в Выборге в виде шоу ночного свечения аэростатов.