Запад Германии пострадал от наводнения
На запад Германии обрушились проливные дожди с грозами. Больше остальных от непогоды пострадала федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия. Главный удар стихии ощутили жители города Менден и его окрестностей и те, кто живут в регионе Зауэрланд.
Многие дома оказались подтоплены, вода заливает подвалы, сообщает издание Bild со ссылкой на представителей экстренных служб. Поступило около двух сотен вызовов, заявил представитель Центра управления пожарной охраны округа Меркишер-Крайс.
В городе Ольпе пожарные выезжали более 70 раз, сообщил представитель магистрата. Здесь же дождём частично размыло одну из местных дорог.
В находящейся неподалеку деревне Хегген (округ Финнентроп) пришлось эвакуировать инвалида из затопленной квартиры на цокольном этаже жилого дома.
В районе Хохзауэрланд спасательные службы полтора десятка раз выезжали на места ЧП — откачивали воду из подвалов и цокольных этажей и разбирали завалы на дорогах. После удара молнии загорелась крыша одной из ферм, пожар был быстро потушен. Гроза также вызвала отключение электричества на свиноферме в Хагене. Из жилых домов и фермы по соседству пришлось откачать около 350 кубометров воды.
В городке Фрёнденберг-на-Руре сильно пострадал открытый бассейн, куда сползли массы грязи и ила. По оценке специалистов, восстановление работы бассейна займёт несколько недель.
По данным пожарной службы, особенно пострадали жители деревни Клют близ города Детмольд: там было затоплено более 50 цокольных помещений и несколько первых этажей. Некоторые жители не смогли переночевать дома. В кратчайшие сроки в спортзале начальной школы Клюта было организовано убежище, где люди могли получить помощь и переночевать.