На запад Германии обрушились проливные дожди с грозами. Больше остальных от непогоды пострадала федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия. Главный удар стихии ощутили жители города Менден и его окрестностей и те, кто живут в регионе Зауэрланд.

Bernd März/Global Look Press Наводнение из-за сильных проливный дождей. Северная Рейн-Вестфалия. Германия

Многие дома оказались подтоплены, вода заливает подвалы, сообщает издание Bild со ссылкой на представителей экстренных служб. Поступило около двух сотен вызовов, заявил представитель Центра управления пожарной охраны округа Меркишер-Крайс.

В городе Ольпе пожарные выезжали более 70 раз, сообщил представитель магистрата. Здесь же дождём частично размыло одну из местных дорог.

Bernd März/Global Look Press Наводнение из-за сильных проливный дождей. Северная Рейн-Вестфалия. Германия

Andreas Dunker/Global Look Press Наводнение из-за сильных проливный дождей. Северная Рейн-Вестфалия. Германия

В находящейся неподалеку деревне Хегген (округ Финнентроп) пришлось эвакуировать инвалида из затопленной квартиры на цокольном этаже жилого дома.

Andreas Dunker/Global Look Press Наводнение из-за сильных проливный дождей. Северная Рейн-Вестфалия. Германия

Andreas Dunker/Global Look Press Наводнение из-за сильных проливный дождей. Северная Рейн-Вестфалия. Германия

В районе Хохзауэрланд спасательные службы полтора десятка раз выезжали на места ЧП — откачивали воду из подвалов и цокольных этажей и разбирали завалы на дорогах. После удара молнии загорелась крыша одной из ферм, пожар был быстро потушен. Гроза также вызвала отключение электричества на свиноферме в Хагене. Из жилых домов и фермы по соседству пришлось откачать около 350 кубометров воды.

Andreas Dunker/Global Look Press Наводнение из-за сильных проливный дождей. Северная Рейн-Вестфалия. Германия

В городке Фрёнденберг-на-Руре сильно пострадал открытый бассейн, куда сползли массы грязи и ила. По оценке специалистов, восстановление работы бассейна займёт несколько недель.

Bernd März/Global Look Press Дорога покрыта толстым слоем града

По данным пожарной службы, особенно пострадали жители деревни Клют близ города Детмольд: там было затоплено более 50 цокольных помещений и несколько первых этажей. Некоторые жители не смогли переночевать дома. В кратчайшие сроки в спортзале начальной школы Клюта было организовано убежище, где люди могли получить помощь и переночевать.