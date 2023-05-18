Отечественная «оборонка» представила новейшие разработки на площадке, предоставленной союзной Белоруссией. С 17 по 20 мая в Минске проходит Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости На церемонии открытия 11-й международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

Российская делегация прибыла на экспозицию примерно с 700 образцами вооружения и спецсредств более чем от полутора десятков компаний-производителей. В выставке, помимо прочих, участвуют: «Рособоронэкспорт», «Концерн ВКО «Алмаз — Антей», «Технодинамика», «Уралвагонзавод», «НПО «Высокоточные комплексы», «ОАК», «Швабе», «ОПК» и крупные холдинги «Ростеха».

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Военная техника на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Модернизированный танк Т-72БМ2 на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

На MILEX-2023 демонстрируют 112 натурных образцов российских вооружений. Среди них — дрон-камикадзе «КУБ-Э», воздушная мишень самолетного типа из состава комплекса «Адъютант», модернизированная портативная радиолокационная станция разведки «Фара-ВР», различные виды стрелкового оружия, а также танковые, артиллерийские, минометные выстрелы и высокоточные боеприпасы. Крупная военная техника представлена в формате макетов.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Разведывательно-ударный беспилотный комплекс «Hunter» белорусского производства на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Ударный беспилотный авиационный комплекс «Ловчий» белорусского производства на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

На стендах авиации демонстрируют военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 и транспортно-боевой вертолет Ми-35М, а также боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52 в модернизированных вариантах.

ПВО представлена комплексами разработки и производства концерна ВКО «Алмаз-Антей» — ЗРК «Викинг», «Тор-М2КМ», ЗРПК «Панцирь-С1».

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Манекен с умной тактической экипировкой на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

Достаточно богато представлена и «линейка» сухопутной техники: танк Т-90МС, бронетранспортер БТР-82А, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А и противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», а также защищенные автомобили «Тайфун-К» К-53 949, «Тайфун-ВДВ» и защищенный санитарный автомобиль «Линза».

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Бронированный автомобиль «Волат» на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

В программу выставки также входит демонстрация новинок стрелкового оружия, покажут и «наиболее современные и эффективные средства оснащения правоохранительных органов и специальных подразделений», сообщили в «Рособоронэкспорте».

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Курсанты на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

Хозяйка площадки — Белоруссия представила на выставке авиационную управляемую ракету, модернизированный танк Т-72БМ2, бронированный автомобиль «Волат», ударный беспилотный авиационный комплекс «Ловчий», разведывательно-ударный беспилотный комплекс «Hunter», «умную» тактическую экипировку и другие новейшие разработки ОПК республики.