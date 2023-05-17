В Запорожской области началась посевная кампания — первая с момента воссоединения региона с Россией. Местные аграрии уже планируют поставлять продукцию на экспорт — на китайский рынок.

Андрей Рубцов/ТАСС Загрузка ячменя в автомобильные зерновозы во время работы элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе

«Китай — важный стратегический партнёр России. И Запорожская область как новый регион планирует активно сотрудничать с бизнесом Поднебесной, — цитирует ТАСС заявление, которое 16 мая сделал и. о. главы минэкономразвития региона Юрий Гуськов. — Наше зерно высочайшего качества, и китайские потребители однозначно это оценят. Мы будем активно задействовать народную дипломатию для продвижения своей продукции».

В этом году яровыми культурами аграрии региона засеют 672 тысячи гектаров. Как отметил врио главы региона Евгений Балицкий, погода позволила начать сев вовремя, а в работу уже включились все 13 районов в освобождённой части Запорожской области.

Андрей Рубцов/ТАСС Работа зернового элеватора в Запорожской области

Андрей Рубцов/ТАСС Загрузка ячменя в автомобильные зерновозы во время работы элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе

Андрей Рубцов/ТАСС Загрузка ячменя в автомобильные зерновозы во время работы элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе

Андрей Рубцов/ТАСС Загрузка ячменя в автомобильные зерновозы во время работы элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе

Андрей Рубцов/ТАСС Транспортировка зерна во время работы зернового элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе

Завершить посевную планируют ко второй половине мая. Хозяйства нового российского региона почти на 90% обеспечены необходимой техникой. Правда, существуют сложности с поставками удобрений и семенного материала.

Андрей Рубцов/ТАСС Загрузка пшеницы в железнодорожные вагоны во время работы зернового элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе

Андрей Рубцов/ТАСС Загрузка пшеницы в железнодорожные вагоны во время работы зернового элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе

Андрей Рубцов/ТАСС Загрузка пшеницы в железнодорожные вагоны во время работы зернового элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе

Андрей Рубцов/ТАСС Загрузка пшеницы в железнодорожные вагоны во время работы зернового элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе

Андрей Рубцов/ТАСС Загрузка пшеницы в железнодорожные вагоны во время работы зернового элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе

Поставщики минеральных удобрений уже получили приглашение в регион. Аналогично были приглашены поставщики средств защиты растений и посевного материала. Врио губернатора Балицкий подчеркивает, что находится на постоянной связи с профильным министерством — для решения всех появляющихся проблем.

Андрей Рубцов/ТАСС Озимая пшеница на поле государственного предприятия «Высокополье» ГУП «ГЗО» в Мелитопольском районе

Андрей Рубцов/ТАСС Озимая пшеница на поле государственного предприятия «Высокополье» ГУП «ГЗО» в Мелитопольском районе

Андрей Рубцов/ТАСС Озимая пшеница на поле государственного предприятия «Высокополье» ГУП «ГЗО» в Мелитопольском районе

Андрей Рубцов/ТАСС Посев подсолнечника на поле государственного предприятия «Высокополье» ГУП «ГЗО» в Мелитопольском районе

Андрей Рубцов/ТАСС Сеялка с семенами подсолнечника на поле государственного предприятия «Высокополье» ГУП «ГЗО» в Мелитопольском районе

В этом году из бюджета области на поддержку сельскохозяйственной сферы власти направили более 1 млрд рублей. Аналогичная сумма поступит в новый регион и из федерального бюджета.

Андрей Рубцов/ТАСС Сеялка с семенами подсолнечника на поле государственного предприятия «Высокополье» ГУП «ГЗО» в Мелитопольском районе

Андрей Рубцов/ТАСС Посев подсолнечника на поле государственного предприятия «Высокополье» ГУП «ГЗО» в Мелитопольском районе

Андрей Рубцов/ТАСС Сеялка с семенами подсолнечника на поле государственного предприятия «Высокополье» ГУП «ГЗО» в Мелитопольском районе

В конце прошлого года глава областного правительства Антон Кольцов рассказывал, что регион собрал урожай зерновых и масличных культур в 2,5 млн тонн: эта цифра превышает потребности региона в пять раз. Всего же запорожские аграрии собрали урожай с 961 тысячи гектаров.