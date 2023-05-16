В Риме проходит теннисный турнир ATP Internazionali BNL d’Italia, в котором участвуют несколько российских спортсменов. Призовой фонд турнира составляет более 7,7 млн евро.

Agn Foto/LiveMedia/Global Look Press Андрей Рублёв

В одну восьмую финала турнира уже пробились российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев. В матчах третьего круга Рублёв обыграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину — 7:6 (10:8), 6:3, а Медведев оказался сильнее другого испанца — Бернабе Сапаты Миральеса: 3:6, 6:1, 6:3.

marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press Даниил Медведев

marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press Бернабе Сапата Миральес

Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press Даниил Медведев

marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press Бернабе Сапата Миральес

Nafoto/Keystone Press Agency/Global Look Press Андрей Рублёв

Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press Алехандро Давидович-Фокина

Nafoto/Keystone Press Agency/Global Look Press Андрей Рублёв

За выход в четвертьфинал Медведев поспорит с победителем противостояния между Александром Зверевым (Германия) и Джеффри-Джоном Вульфом (США). А вот соперник Рублёва уже определился: это немец Янник Ханфман.

Nafoto/Keystone Press Agency/Global Look Press Андрей Рублёв

Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press Янник Ханфман

Скандалом завершился матч четвёртого круга с другой представительницей России — Дарьей Касаткиной. Её соперница, латвийская теннисистка Елена Остапенко, поругалась с судьёй Марией Чичак. При счетё 4:2 в пользу Касаткиной латвийская теннисистка оспорила решение судьи засчитать очко в пользу россиянки, утверждая, что мяч ушел в аут. Спортсменка пообещала судье, что та больше никогда не будет судить её матчи.

marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press Дарья Касаткина

marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press Елена Остапенко с судьей Марией Чичак

marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press Елена Остапенко

Несмотря на скандал, Остапенко всё же удалось одержать победу над Касаткиной — 6:4, 4:6, 6:0. Латвийская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира ATP Internazionali BNL d’Italia.

Не обошлось и без сенсаций в турнире. Вторая ракетка мира, представитель Испании Карлос Алькарас, внезапно проиграл венгру Фабиану Марожану, занимающему 135-е место в классификации. Марожан обыграл соперника в двух сетах — 6:3, 7:6.

Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency/Global Look Press Фабиан Моражан и Карлос Алькарас

marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press Карлос Алькарас

Rob Prange/Keystone Press Agency/Global Look Press Вероника Кудерметова

В женской сетке турнира 12-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал, обыграв чешскую теннисистку Мари Боузкову (38-я ракетка мира) — 6:2, 6:2.