На чемпионате мира по боксу среди мужчин, который завершился 14 мая в Ташкенте, российская сборная завоевала шесть медалей: два золота и четыре бронзы.

Валерий Шарифулин/ТАСС Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов, завоевавшие золотые медали, во время церемонии награждения

Две золотые медали пришли в копилку российской сборной в финальный день турнира — 14 мая. Сперва Шарапутдин Атаев одолел Лорена Альфонсо — этнического кубинца, выступающего за Азербайджан и уже имеющего в активе бронзу Олимпиады-2020, золото чемпионата мира — 2021 и победу в Европейских играх в 2019-м.

Валерий Шарифулин/ТАСС Шарабутдин Атаев во время бинтования рук перед поединком с Лореном Альфонсо Домингесом

Валерий Шарифулин/ТАСС Шарабутдин Атаев (Россия) и Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан)

Валерий Шарифулин/ТАСС Шарабутдин Атаев (Россия) и Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан) во время поединка

Валерий Шарифулин/ТАСС Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан) и Шарабутдин Атаев (Россия) во время поединка

Валерий Шарифулин/ТАСС Шарабутдин Атаев (Россия) после поединка с Лореном Альфонсо Домингесом (Азербайджан)

Второе золото в копилку сборной России принёс Муслим Гаджимагомедов. В финале он сразился с Азизом Аббесом Мухийдином — этническим арабом, представляющим Италию. Последний повторил свой результат 2021 года: тогда он также проиграл в финале.

Гаджимагомедов уже не в первый раз одерживает победу в турнире. В 2019 году он в финале победил эквадорца Хулио Кастильо. А вот для Атаева золото мирового первенства в Узбекистане стало первым: до этого спортсмену удавалось дважды побеждать на российском первенстве, а также завоёвывать там же серебро и бронзу.

Валерий Шарифулин/ТАСС Муслим Гаджимагомедов перед поединком с Азизом Аббесом Мухийдином (Италия)

Валерий Шарифулин/ТАСС Муслим Гаджимагомедов перед поединком с Азизом Аббесом Мухийдином (Италия)

Валерий Шарифулин/ТАСС Муслим Гаджимагомедов (Россия) и Азиз Аббес Мухийдин (Италия) во время поединка

Валерий Шарифулин/ТАСС Муслим Гаджимагомедов (Россия) во время поединка с Азизом Аббесом Мухийдином (Италия)

Валерий Шарифулин/ТАСС Муслим Гаджимагомедов (Россия) и Азиз Аббес Мухийдин (Италия) во время поединка

Валерий Шарифулин/ТАСС Азиз Аббес Мухийдин (Италия) и Муслим Гаджимагомедов (Россия) после поединка

Валерий Шарифулин/ТАСС Муслим Гаджимагомедов, завоевавший золотую медаль, во время церемонии награждения

Бронзу на турнире взяли Эдмонд Худоян (вес до 48 кг), Дмитрий Двали (вес до 54 кг), Всеволод Шумков (вес до 60 кг) и Имам Хатаев (вес до 80 кг).

В командном зачете первое место заняла сборная Узбекистана — она забрала девять медалей, в числе которых пять золотых. Россия оказалась на третьей строчке, а второе место заняли спортсмены из Казахстана.

Валерий Шарифулин/ТАСС Умиа Софьян (Франция) и Всеволод Шумков (Россия) во время поединка

Валерий Шарифулин/ТАСС Эдмонд Худоян (Россия) и Санжар Ташкенбай (Казахстан)

Валерий Шарифулин/ТАСС Российские болельщики

Валерий Шарифулин/ТАСС Дмитрий Двали (Россия), завоевавший бронзовую медаль, во время церемонии награждения

Валерий ШарифулинТАСС Имам Хатаев (Россия), завоевавший бронзовую медаль, во время церемонии награждения

Согласно решению Международной ассоциации бокса (IBA), боксёры из России и Белоруссии выступали на турнире с национальной атрибутикой — флагами и гимнами. В октябре прошлого года IBA отменила принятое ранее (в марте 2022-го) решение об отстранении российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене с национальной символикой.

Победители получат по 200 тысяч долларов, серебряные призёры — по 100, бронзовые — по 50.

Владимир Гердо/ТАСС Встреча мужской сборной России по боксу в аэропорту Домодедово

Владимир Гердо/ТАСС Шарабутдин Атаев, завоевавший золотую медаль, Имам Хатаев, завоевавший бронзовую медаль, и Муслим Гаджимагомедов, завоевавший золотую медаль, в аэропорту Домодедово

Российским боксёрам пришли приглашения выступить в европейских отборочных турнирах к Олимпийским играм, сообщил 15 мая ТАСС председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов. Он также сообщил, что команда будет ждать решения о выступлении на Азиатских играх. Через Азию российским боксёрам будет сложнее пробиться на Олимпийские игры из-за более высокой конкуренции, чем в Европе, заметил Кравцов.