Урегулирование отношений между Сирией и Турцией (которая с 2018 по 2022 год успела провести на сирийской территории четыре военные операции), планы США сколотить группировку из боевиков разбитых банд запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» — такими были ключевые темы на встрече глав МИДов четырех стран: России, Сирии, Ирана и Турции.

news.ru/GlobalLookPress Посол Ирана в России Казем Джалали

Встреча прошла 10 мая в Москве, в Доме приёмов российского внешнеполитического ведомства. Руководитель отечественной дипломатии Сергей Лавров принял министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада и его турецкого и иранского коллег Мевлюта Чавушоглу и Хосейна Амира Абдоллахиана. Россия, Турция и Иран, напомним, — страны — гаранты переговоров по урегулированию в Сирии в астанинском формате.

Встреча продлилась около трёх часов, после чего дипломаты покинули здание. Первой с территории выехала машина с сирийской делегацией.

Запуск процесса сирийско-турецкой нормализации, участниками которого стали государства-гаранты, «оказывает заметное позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока», отметил Лавров.

Оптимальным результатом общения министров, по мнению главы МИД России, могла бы стать договоренность поручить экспертам подготовить к следующей министерской встрече проект дорожной карты сирийско-турецкой нормализации, который затем будет доложен главам четырёх государств.

news.ru/GlobalLookPress Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад

news.ru/GlobalLookPress Официальный представитель МИД России Мария Захарова

news.ru/GlobalLookPress Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

news.ru/GlobalLookPress Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Лавров также отметил: представители американской администрации приступили к созданию так называемой Армии свободной Сирии в окрестностях города Ракки на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САР). В новой группировке участвуют в том числе боевики террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а своей целью «Армия» ставит дестабилизацию обстановки на сирийской территории, указал глава МИД России.

Petrov Sergey/news.ru/GlobalLookPress Главы МИД Ирана, России, Сирии и Турции встретились в Москве

Помимо этой темы, министры затронули вопросы возвращения сирийских беженцев на родину, а также борьбу с терроризмом.

Также одной из ключевых тем встречи стало урегулирование отношений между Сирией и Турцией. Напряжение между странами возникло после начала политического кризиса в САР в 2011 году. Тогда большое число беженцев прибыло из Сирии на турецкую территорию, а дипломатические отношения между Анкарой и Дамаском были разорваны.

Турция провела на сирийской территории войсковые операции «Оливковая ветвь», «Источник мира», «Весенний щит» и «Коготь-Меч», в 2016–2019 годах турецкие войска взяли под контроль территории в провинциях Идлиб и Ракка вдоль сирийско-турецкой границы.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре справа) и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан (в центре слева) во время встречи в МИД РФ

Petrov Sergey/news.ru/GlobalLookPress Встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана

Урегулирование отношений Дамаска и Анкары началось в конце 2022 года на трёхсторонней встрече в России. В этой связи 10 мая в Москве также рассмотрели вопросы решения задачи восстановления контроля сирийского правительства на всей территории страны, обеспечения надежной безопасности совместной с Турцией 950-километровой границы, а также исключения возможности трансграничных атак и инфильтрации террористов.

Международная встреча на столь высоком уровне, касающаяся интересов сразу двух ведущих держав региона, Турции и Ирана, прошла на фоне попыток Запада добиться дипломатической изоляции России, и само по себе это событие подрывает сценарий США и их союзников.