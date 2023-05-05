На подмосковном Жегаловском кладбище 4 мая состоялась церемония прощания с выдающимся художником-модельером, живописцем и графиком, народным художником России Вячеславом Зайцевым.

На церемонии прощания присутствовали сын модельера Егор, внучка Мария, стилист Сергей Зверев, певица Надежда Бабкина, общественный деятель Татьяна Михалкова (которая в молодости работала в Общесоюзном доме моделей под руководством маэстро Зайцева), певец Бедрос Киркоров, режиссёр Авангард Леонтьев, дизайнер Игорь Гуляев и многие другие. Отпевание прошло в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щёлкове.

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Президент благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова на церемонии прощания с модельером

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Стилист Сергей Зверев на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Певица Надежда Бабкина на церемонии прощания с модельером

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Певец Бедрос Киркоров

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет в больнице Щёлкова. По данным СМИ, причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Скорую вызвал помощник Олег, который помогал Вячеславу Михайловичу по дому. В 2016 году модельеру был поставлен диагноз «болезнь Паркинсона», из-за чего начались проблемы с суставами. Болезнь вынудила Зайцева редко посещать официальные мероприятия и почти всё время проводить дома.

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Сын Вячеслава Зайцева Егор после церемонии прощания с модельером

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Внучка Вячеслава Зайцева Маруся (в центре) на церемонии прощания с модельером

Работы Вячеслава Зайцева были известны не только в СССР и в России, но и по всему миру. Художник-модельер принимал участие в постановке фильмов и бродвейских театров, проводил персональные выставки, выпускал книги. Одни из самых известных его персональных выставок — «Русские сезоны в Париже» и «1000-летие крещения Руси» в Нью-Йорке.

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Автомобиль с телом модельера Вячеслава Зайцева

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Автомобиль с телом модельера Вячеслава Зайцева

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Гроб с телом модельера Вячеслава Зайцева

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Гроб с телом модельера Вячеслава Зайцева

Примечательно, что после развала СССР модельер, получивший известность ещё в советские годы, не уехал за границу безвозвратно; напротив, Зайцев стал использовать образ России для продвижения национальной идентичности за границей. Примером тому являются его многочисленные выставки в крупнейших мировых мегаполисах — от Нью-Йорка до Токио.

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Гроб с телом модельера Вячеслава Зайцева

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Люди с венками

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Могила модельера Вячеслава Зайцева на Жегаловском кладбище

Вячеслав Зайцев также стал автором одежды для советских спортсменов, которые участвовали в «домашней» для СССР Олимпиаде в 1980 году. Модельера также знали и как фигуру, которая может одевать и жён партийных бонз. При этом его одежда была доступной не только для богемы: её могли позволить себе и представители менее состоятельных классов.

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Могила модельера Вячеслава Зайцева на Жегаловском кладбище

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Могила модельера Вячеслава Зайцева на Жегаловском кладбище

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Могила модельера Вячеслава Зайцева на Жегаловском кладбище

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Могила модельера Вячеслава Зайцева на Жегаловском кладбище

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Могила модельера Вячеслава Зайцева на Жегаловском кладбище

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Могила модельера Вячеслава Зайцева на Жегаловском кладбище

Авторитет российского модельера признавали многие коллеги по цеху. При этом сам Зайцев пользовался в СССР славой «Красного Диора». Авторитетом он был и во Франции, где его называли человеком, который «диктует моду».