Президент Исламской Республики Иран впервые почти за полтора десятилетия посетил Сирию — страну — союзницу Тегерана, где в том числе проживают единоверцы персов — мусульмане-шииты. Нынешний иранский президент Ибрагим Раиси прибыл в Дамаск 3 мая по приглашению сирийского лидера Башара Асада. Сам президент Сирии, отметим, дважды с начала нынешнего конфликта посещал Тегеран.

Вместе с Раиси в Дамаск прибыли представители политических и деловых кругов. Из аэропорта иранский лидер сразу отправился в президентский дворец на горе Меззе на встречу с Асадом.

Iranian Presidency / Keystone Press Agency Президент Сирии Башар аль-Асад ждет перед церемонией приветствия президента Ирана в Дамаске, Сирия, 3 мая 2023

В региональных СМИ проходила информация, что первый за 13 лет визит иранского лидера в Сирию подразумевает посещение не только Дамаска, но и второго по величине города страны, Алеппо, который сравнительно недавно был ареной жестоких боёв. Кроме того, сообщается, что Раиси встретится не только с руководством Сирийской Арабской Республики, но и с представителями палестинских группировок, которые присутствуют в Сирии.

Iranian Presidency / Keystone Press Agency Сирийцы на церемонии встречи президента Ирана в Дамаске, Сирия, 3 мая 2023

Iranian Presidency / Keystone Press Agency Сирийцы на церемонии встречи президента Ирана в Дамаске, Сирия, 3 мая 2023

Iranian Presidency / Keystone Press Agency Сирийцы на церемонии встречи президента Ирана в Дамаске, Сирия, 3 мая 2023

Последнее обстоятельство, и сам визит в целом вызвали беспокойство в соседнем Израиле, судя по публикациям местной прессы. Визиту Раиси в Дамаск предшествовало жесткое заявление иранского президента в адрес Тель-Авива. «Сионистское образование не может обеспечить себя безопасностью, потому что условия значительно отличаются от тех, что были в прошлом», — цитировала президента ИРИ израильская газета Maariv.

IMAGO / Syrian Presidency apaima Президент Сирии Башар аль-Асад принимает президента Ирана Ибрагима Раиси в президентском дворце в Дамаске 3 мая 2023

Заявления Раиси прозвучали после того, как «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ХАМАС выпустили по меньшей мере 32 ракеты в сторону израильской территории, подчеркивает издание.

Но в целом официально заявленная цель визита иранской делегации в Сирию была сугубо мирной — речь шла не о военных поставках, а о налаживании экономического сотрудничества. Сообщается, что по итогам переговоров стороны подписали 15 соглашений — в основном они касались торгово-экономического взаимодействия.

Iranian Presidency / Keystone Press Agency Президент Сирии Башар аль-Асад и его иранский коллега Ибрагим Раиси направляются на совместную пресс-конференцию

В интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин» Раиси заявил о готовности Тегерана принять участие в восстановлении Сирии после войны: в частности, он рассказал о возможности поставить в Сирию инженерно-технические кадры и привлечь к работе строительные компании. В свою очередь, министр дорог и городского строительства Ирана Мехрдад Базарбаш в интервью сирийским СМИ заявил о готовности Тегерана инвестировать в нефтяные месторождения и нефтеперерабатывающие заводы.

Iranian Presidency / Keystone Press Agency Пресс-конференция в Дамаске 3 мая 2023

Iranian Presidency / Keystone Press Agency Ибрагим Раиси на пресс-конференции

Iranian Presidency / Keystone Press Agency Президент Сирии Башар аль-Асад подписывает меморандум о взаимопонимании «Долгосрочное стратегическое сотрудничество» после совместной пресс-конференции в Дамаске 3 мая 2023

Iranian Presidency / Keystone Press Agency Президент Сирии Башар аль-Асад (справа) и его иранский коллега Ибрагим Раиси на совместной пресс-конференции. Дамаск 3 мая 2023

Исторически Иран и Сирия имеют достаточно тесные политические связи. Так, например, в 80-е годы, во время ирано-иракской войны, сирийский руководитель Хафез Асад официально поддержал Тегеран. Обе страны выступали против иракского лидера Саддама Хусейна, а также против проводимой совместно политики США и Израиля.

Iranian Presidency / Keystone Press Agency Обмен документами после подписания меморандума о взаимопонимании по «Долгосрочному стратегическому сотрудничеству»

С начала конфликта в Сирии в 2011 году Тегеран стал одним из главных союзников властей и правительственных сил САР. На территории страны по приглашению Башара Асада присутствуют иранские силовики, в том числе из Корпуса стражей Исламской революции.

Iranian Presidency / Keystone Press Agency Президент Сирии Башар аль-Асад и его иранский коллега Ибрагим Раиси

В частности, иранская сторона предоставила Дамаску ряд кредитов, средства на погашение долгов перед госслужащими, а с 2012 года в силу вступило соглашение о свободной торговле между странами. При этом, как отмечают некоторые специалисты, собственно экономическая выгода для Ирана в данных шагах невелика.