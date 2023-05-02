Девять лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошла трагедия, виновники которой до сих пор не понесли наказания. Гибель десятков человек в охваченном огнём Доме профсоюзов «осталась незамеченной» мировым сообществом. Власти Украины, по очевидным причинам, не привлекли к ответственности организаторов и непосредственных виновников расправы — украинских националистов. Смена в Киеве президентов и названий правящих партий не отменяет идейной близости «патриотов Украины» к руководству страны.

ИТАР-ТАСС/Андрей Боровский Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014

Одесса помнит о трагедии и её жертвах. Несмотря на введенный властями пропускной режим у Дома профсоюзов (полицейские и нацгвардейцы разрешали подойти к ограде здания по одному), множество горожан устремилось сюда с цветами, сообщило местное издание «Думская».

Кадр из видео Цветы у Дома профсоюзов в Одессе. 02 мая 2023

Кадр из видео Полиция оцепила Куликово поле, у всех проверяют документы и осматривают автомобили. Одесса. 02 мая 2023

Память жертв одесской трагедии почтили в Москве. По традиции цветы несли к посвященной Одессе стеле на аллее городов-героев в Александровском саду.

Сергей Карпухин/ТАСС Акция памяти в Москве в девятую годовщину трагедии в Одесском доме профсоюзов. Александровский сад. 02 мая 2023

Около тысячи активистов «Волонтерской роты» и «Молодой гвардии «Единой России» пришли с портретами погибших и с цветами к зданию, где до 24 февраля прошлого года размещалось украинское посольство.

Сергей Карпухин/ТАСС Акция в память о погибших в девятую годовщину трагедии в Одесском доме профсоюзов у посольства Украины в Москве. 02 мая 2023

Сергей Карпухин/ТАСС Акция в память о погибших в девятую годовщину трагедии в Одесском доме профсоюзов у посольства Украины в Москве. 02 мая 2023

События 2 мая стали кровавой развязкой в длившемся несколько месяцев противостоянии в Одессе. В нем с одной стороны участвовали одесситы — сторонники «Русской весны», антифашисты, активисты Антимайдана, — а с другой стороны ультранационалисты из так называемой самообороны Майдана, зачастую не имеющие к городу никакого отношения. В том числе боевики «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в России, крымский «Правый сектор» включен в список террористических структур). Местом постоянных митингов противников Майдана, где собирались подписи за федерализацию Украины, стала площадь Куликово поле, на которой расположен Дом профсоюзов Одессы.

ИТАР-ТАСС/Максим Войтенко Массовые беспорядки в Одессе. 2 мая 2014

ИТАР-ТАСС/Андрей Боровский Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014

2 мая должен был состояться футбольный матч между местным «Черноморцем» и харьковским «Металлистом». Вместе со своей командой в Одессу прибыло большое количество пронацистски настроенных харьковских болельщиков и сторонников ультранационалистических групп. На 15:00 ультраправые запланировали шествие в поддержку «единства Украины», неподалёку же стали собираться местные жители — сторонники Антимайдана. Первые стычки начались спустя полчаса после начала шествия националистов, при фактическом бездействии полиции.

RADAK1 Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014

Находившиеся в меньшинстве активисты «Куликова поля» вынуждены были отступить под натиском националистов и под градом из камней, «коктейлей Молотова» и дымовых шашек. Они начали собираться на площади у Дома профосоюзов, где у Антимайдана находился импровизированный палаточный лагерь, и сооружать баррикады для защиты от боевиков «Правого сектора» и других неонацистов.

ИТАР-ТАСС/Андрей Боровский Люди пытаются спасись от пожара. Одесса 2 мая 2014

К вечеру, после окончания матча между «Черноморцем» и «Металлистом», украинские радикалы и футбольные фанаты пришли к лагерю на Куликовом поле. Сторонники Антимайдана в количестве нескольких сотен укрылись в Доме профсоюзов, находящемся неподалёку. Спустя полчаса после возобновления стычек был подожжён палаточный лагерь антимайдановцев, а спустя ещё 15 минут «коктейли Молотова» полетели и в Дом профсоюзов, где укрылись активисты.

ИТАР-ТАСС/Андрей Боровский Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014

Огонь и задымление от «коктейлей Молотова», которыми забрасывали украинские националисты Дом профсоюзов, распространились на часть здания. Антифашистов, которые были вынуждены прыгать из окон в попытках спастись, расстреливали из оружия и избивали арматурой находящиеся снаружи боевики.

Zacharie Scheurer/Global Look Press Цветы внутри сгоревшего здания профсоюзов в Одессе, Украина. 7 мая 2014

Zacharie Scheurer/Global Look Press Цветы внутри сгоревшего здания профсоюзов в Одессе, Украина. 7 мая 2014

По официальным данным, озвученным 14 мая 2014 года, стало известно о 48 погибших в ходе противостояний 2 мая, пострадали около 250 человек. Многие из погибших оказались заблокированными внутри здания и погибли от ожогов и от отравления продуктами горения при пожаре. Также часть участников тех событий погибла от падения из здания и от огнестрельных ранений. В числе погибших оказались семь женщин и один несовершеннолетний.

Михаил Соколов/ТАСС Траурные мероприятия в Донецке в память о погибших в Одессе. 5 мая 2015

Михаил Соколов/ТАСС В Донецке прошел митинг-реквием по жертвам трагедии в одесском Доме профсоюзов. 2016

Похороны погибших в «одесской Хатыни» начались 5 мая. Впоследствии каждый год 2 мая одесситы вспоминали погибших, устанавливая импровизированный мемориал у Дома профсоюзов. Этому регулярно противились как местные власти, так и украинские националисты. Последние регулярно устраивали провокации у места поминовения при попустительстве местных властей и правоохранительных органов.