Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеомоста приняли участие в церемонии запуска атомной электростанции «Аккую», расположенной на средиземноморском побережье Турции. АЭС «Аккую» построена по российскому проекту в рамках концепции «строй — владей — эксплуатируй», по которому Москва будет управлять станцией за рубежом.

Илья Питалев/РИА Новости 1-й энергоблок строящейся АЭС «Аккую»

Путин заметил, что пять лет назад строительство объекта за такой короткий срок казалось почти невозможным.

«Хочу вспомнить и обратиться к президенту Эрдогану: помните, дорогой друг, когда пять лет назад вы ставили задачу приурочить это событие к столетнему юбилею республики, помните мою реакцию? Я сказал, что это маловероятно», — цитировал ТАСС российского лидера.

Путин пояснил, что это очень сложный, ответственный процесс, который требует большого количества «времени и тщательности, обдумывания каждого шага на этом пути». «Всё-таки нам при вашей активной поддержке удалось это сделать. Это действительно большое событие», — подчеркнул президент России.

Путин назвал «Аккую» флагманским проектом, который «несёт как обоюдные экономические выгоды, так и, безусловно, способствует укреплению многопланового партнерства между двумя нашими государствами, которое опирается на принципы добрососедства, взаимного уважения интересов друг друга и учета интересов друг друга».

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии по случаю доставки ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 строящейся АЭС «Аккую» в турецком городе Гюльнар

Илья Питалев/РИА Новости Участники церемонии по случаю доставки ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 строящейся АЭС «Аккую»

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез во время передачи сертификата на доставку ядерного топлива на энергоблок № 1 АЭС «Аккую»

Li Zhenbei/XinHua/Global Look Press Строительство АЭС «Аккую»

Российский лидер также отметил, что Россия продолжит надёжно обеспечивать Турцию энергетическими ресурсами, в первую очередь природным газом, хотя после вывода «Аккую» на полную мощность поставки газа, вероятно, сократятся.

Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул — с доставкой ядерного топлива на местную электростанцию по воздуху и морю «Аккую» приобрела статус ядерного объекта. И это, по мнению турецкого лидера, означает присоединение Турции к клубу ядерных держав мира — «пусть и с опозданием в 60 лет».

Эрдоган рассказал: блоки электростанции будут вводиться в эксплуатацию поэтапно до 2028 года, а после выхода «Аккую» на полную мощность она ежегодно будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов электроэнергии.

Илья Питалев/РИА Новости Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в церемонии завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 строящейся АЭС «Аккую»

Илья Питалев РИА Новости Строительство АЭС «Аккую»

Илья Питалев/РИА Новости Макет АЭС «Аккую»

Илья Питалев/РИА Новости Макет АЭС «Аккую»

Договор о строительстве станции был подписан почти 13 лет назад, в мае 2010 года. Объект покроет 10% потребностей страны в электроэнергии. Цена всего проекта составила порядка 20 млрд долларов. Срок службы «Аккую» составляет 60 лет с возможностью продления на 20 лет.

В турецких СМИ проект строительства АЭС «Аккую» подвергался критике. В частности, журналисты отмечали, что в тексте соглашения было прописано обязательство со стороны Анкары в течение первых 15 лет после ввода в эксплуатацию покупать произведённую на ней электроэнергию по фиксированной цене 0,12 доллара за киловатт-час, что в два раза дороже по сравнению с аналогичным контрактом между Россией и Египтом.

Илья Питалев/РИА Новости Рабочие на строительстве АЭС «Аккую»

Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин принимают участие в церемонии закладки фундамента АЭС «Аккую». 4 апреля 2018 года

Li Zhenbei/XinHua/Global Look Press Строительство АЭС «Аккую»

С другой стороны, телеканал TRT Haber отзывался об АЭС как о «самой крупной единовременной инвестиции в экономику Турецкой республики». «Аккую» принесет в общей сложности 50 млрд долларов и даст импульс развитию национальной атомной отрасли, подчеркивал TRT.

По некоторым данным, электрическая мощность каждого блока турецкой АЭС составит 1200 МВт, общая — 4800 МВт.

Илья Питалев/РИА Новости Сотрудник турецкой жандармерии у территории строящейся АЭС «Аккую»

Илья Питалев/РИА Новости Строительство АЭС «Аккую»

Илья Питалев РИА/Новости Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси перед началом церемонии завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 строящейся АЭС «Аккую»

Илья Питалев/РИА Новости Флаги России, МАГАТЭ и Турции у строящейся АЭС «Аккую»

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уже заявил журналистам, что АЭС «Аккую» можно будет считать самой безопасной в мире после введения в эксплуатацию. По его словам, все компоненты на объекте выполнены соответствующим образом. «Все процессы выполнялись в соответствии с международными стандартами и методиками безопасности МАГАТЭ», — резюмировал Гросси.