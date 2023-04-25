Церемония перезахоронения останков Хосе Антонио Примо де Риверы (1903-1936), основателя и лидера ультраправой партии «Испанская фаланга», правившей при диктаторе Франсиско Франко, вылилась в масштабные потасовки испанских радикалов с полицией.

Утром 24 апреля у мадридского кладбища Сан-Исидро собрались около двухсот представителей различных правых движений. Они выкрикивали имя основателя Фаланги, фразу «Родина! Справедливость! Революция!», а также несли в руках баннеры с портретами самого политика и его сторонников. Собравшиеся также пели гимн фалангистов, текст к которому написал сам Примо де Ривера — Cara al sol (исп. «Лицом к солнцу»). Помимо этого, некоторые из них вскидывали руки в характерном жесте.

Alejandro MartÃ­Nez VÃ©Lez/Global Look Press Сторонники Фаланги перед прибытием катафалка с останками Хосе Антонио Примо де Риверы на кладбище Сан-Исидро. Мадрид. Испания. 24 апреля 2023 года

В какой-то момент присутствующие захотели проникнуть непосредственно на территорию самого кладбища, чему воспрепятствовали полицейские патрули. Попытка националистов прорвать полицейское оцепление, собственно, и привела к стычкам. Сотрудникам органов правопорядка удалось не пропустить митингующих на кладбище.

Eduardo Parra/Global Look Press Сторонники Фаланги перед прибытием катафалка с останками Хосе Антонио Примо де Риверы на кладбище Сан-Исидро. Мадрид. Испания. 24 апреля 2023 года

Маркиз Хосе Антонио Примо де Ривера, сын генерала Мигеля Примо де Риверы (премьер-министра и фактически диктатора Испании в 1923-30 годах), в 1933 году основал Испанскую фалангу. Три года спустя, в начале Гражданской войны, Хосе Антонио был арестован республиканцами и расстрелян по обвинению в участии в вооруженном мятеже.

Eduardo Parra/Global Look Press Сотрудник национальной полиции останавливает нескольких сторонников Фаланги перед прибытием катафалка с останками Хосе Антонио Примо де Риверы на кладбище Сан-Исидро. Мадрид. Испания. 24 апреля 2023 года

Останки основателя националистической партии долгое время покоились в базилике Долины Павших — мемориала жертв гражданской войны с обеих сторон, сооруженного по приказу генералиссимуса Франко. После смерти диктатора в 1975 году он также был похоронен в этом мемориальном комплексе.

Eduardo Parra/Global Look Press Сотрудник национальной полиции останавливает нескольких сторонников Фаланги перед прибытием катафалка с останками Хосе Антонио Примо де Риверы на кладбище Сан-Исидро. Мадрид. Испания. 24 апреля 2023 года

В октябре 2019 года по решению властей останки «каудильо» перезахоронили на обычном муниципальном кладбище Мингоррубио в мадридском районе Эль-Пардо — рядом с женой. Теперь пришел черед первого вождя правившей при Франко партии, которого перезахоронили на городском кладбище Сан-Исидро.

Eduardo Parra/Global Look Press Сотрудник национальной полиции останавливает нескольких сторонников Фаланги перед прибытием катафалка с останками Хосе Антонио Примо де Риверы на кладбище Сан-Исидро. Мадрид. Испания. 24 апреля 2023 года

В отличие от умершего своей смертью Франко, расстрелянный Примо де Ривера обладал посмертным статусом «Жертва Гражданской войны». Именно этот статус позволял его останкам находиться в Долине Павших. Но наследники создателя Фаланги не захотели ждать очередной интерпретации Закона о демократической памяти, предусматривавшей избавление от наследия франкизма по всей Испании. И по инициативе родственников останки были эксгумированы и перевезены на черном катафалке на Сан-Исидро.

Eduardo Parra/Global Look Press Сотрудник национальной полиции останавливает нескольких сторонников Фаланги перед прибытием катафалка с останками Хосе Антонио Примо де Риверы на кладбище Сан-Исидро. Мадрид. Испания. 24 апреля 2023 года

С помощью эксгумации, согласно официальному заявлению, наследники хотят выполнить «волю, выраженную в завещании» Хосе Антонио, первый пункт которого гласит: «Я желаю быть похороненным по обряду католической, апостольской, римской религии, которую я исповедую, в благословенной земле и под защитой Святого Креста».

Eduardo Parra/Global Look Press Сотрудник национальной полиции останавливает нескольких сторонников Фаланги перед прибытием катафалка с останками Хосе Антонио Примо де Риверы на кладбище Сан-Исидро. Мадрид. Испания. 24 апреля 2023 года

Фаланга изначально была задумана как националистическая и антикоммунистическая организация. С началом гражданской войны 1936-39 годов фалангисты активно выступили на стороне мятежников, проводили репрессии против гражданских лиц, сочувствовавших республиканцам. Через год после гибели Примо де Риверы генерал Франко объединил Фалангу с несколькими ультраправыми организациями и консервативными монархистами, превратив партию в довольно рыхлую опору режима.

Alejandro MartÃ­Nez VÃ©Lez/Global Look Press Катафалк с останками Хосе Антонио Примо де Риверы на кладбище Сан-Исидро. Мадрид. Испания. 24 апреля 2023 года

Официально и Примо де Ривера, и Франко дистанцировались от фашизма Муссолини и национал-социализма Гитлера. Впоследствии генералиссимус декларировал «вооруженный нейтралитет» во Второй мировой войне. На деле фашистская Италия и нацистская Германия оказали решающую помощь франкистам в гражданской войне 1936-1939.

Alejandro MartÃ­Nez VÃ©Lez/Global Look Press Катафалк с останками Хосе Антонио Примо де Риверы на кладбище Сан-Исидро. Мадрид. Испания. 24 апреля 2023 года

24 июня 1941 года, через два дня после нападения гитлеровцев на Советский Союз, в Испании была создана и отправилась на Восточный фронт «Голубая дивизия». Это официально добровольческое подразделение, укомплектованное ветеранами гражданской войны и бойцами фалангистской милиции (ополчения), подчинялось командованию вермахта. «Голубая дивизия» была отправлена в Ленинградскую область (районы Пушкина, Колпина и Красного Бора) — где, в частности, участвовала в блокаде Ленинграда.