Самолет германских ВВС эвакуировал из охваченного гражданской войной Судана около ста граждан ФРГ, сообщило 23 апреля издание Bild. Борт приземлился в Иордании. Всего из Судана планируется вывезти около 350 немцев. В тот же день эвакуацию из страны своих дипломатов и других граждан начала Франция — Le Figaro сообщило, что только за сутки в Джибути по воздушному мосту было вывезено около 400 французов, граждан других стран ЕС и государств — партнеров Франции.

EPA/ТАСС Более 340 человек эвакуированы в Иорданию из Судана

Полномасштабные столкновения начались в Судане 15 апреля. Как ранее поясняло ИА REGNUM, это произошло из-за резко обострившихся разногласий между двумя генералами — командующим армией и по сути главой государства Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагло (известным под прозвищем Хамидти), являющимся его заместителем в этом органе. Обе стороны обвиняют друг друга в разжигании конфликта, и точной информации о зачинщиках конфликта до сих пор нет.

Кадр из видео Военный конфликт в Судане

Перестрелки начались возле военной базы в городе Мерове и в столице страны Хартуме. По данным министерства здравоохранения, с начала боев в стране погибли свыше 600 человек. В свою очередь Всемирная организация здравоохранения сообщила, что жертвами конфликта стали 420 человек, более 3,7 тыс. пострадали.

Mohamed Khidir/Global Look Press Вид на улицу в Хартуме, Судан

По состоянию на 24 апреля локальные бои в Хартуме продолжаются, но их общая интенсивность снизилась с начала конфликта в стране, сообщил посол России в Судане Андрей Черновол. «Еще у нас есть хорошая новость: мы наконец забрали нашу гражданку и ее дочку из греческой церкви», — сообщил ТАСС дипломат, комментируя ситуацию с россиянкой, которая вместе с ребенком была несколько дней заблокирована в христианском храме в Хартуме. Сограждане эвакуированы и сейчас находятся в нашей дипмиссии, сообщил Telegram-канал посольства.

Mohamed Khidir/Global Look Press Вид на Хартум, Судан

Кадр из видео Военный конфликт в Судане

В дипломатическом ведомстве также сообщили об эвакуации всех сограждан непосредственно из зоны боевых действий, с остальными же россиянами, находящимися в безопасных местах, представители консульства находятся на связи.

Stringer/Global Look Press Столкновение в Аль-Фашире, Северный Дарфур, Судан

Безопасная эвакуация граждан стала возможной благодаря тому, что военные, подчиняющиеся аль-Бурхану, на три часа открыли гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Этой возможностью сразу воспользовался ряд стран, среди которых — Франция, Великобритания, Германия и другие.

Jörg Carstensen/Global Look Press Аэробус ВВС Германии приземляется в аэропорту Берлина с гражданами Германии, эвакуированными из Судана

Власти США готовы отправить в Судан свои дополнительные силы в случае необходимости, сообщил президент страны Джо Байден лидерам палат Конгресса США 23 апреля. Он отметил, что в Джибути остается американский военный контингент, которому поручили обеспечивать безопасность государственных служащих США в указанном регионе.

EPA/ТАСС Не менее 200 человек погибли в Судане в ходе вооруженных столкновений между армией и спецназом

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудил с президентом Египта, фельдмаршалом Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию в Судане и перспективы ее развития. Стороны выразили обеспокоенность по поводу эскалации насилия в Судане и рисков ухудшения ситуации.