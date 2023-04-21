20 апреля с полигона SpaceX, находящегося на границе американского штата Техас и Мексики, запустили ракету Starship, которая является самой большой в истории ракетой. В будущем специалисты планировали использовать её для полётов на Луну и на Марс.

SpaceX / XinHua / globallookpress.com Ракета Starship на стартовой площадке компании в Техасе, США

IMAGO / R4924_italyphotopress / imago-images.de / globallookpress.com Запуск ракеты SpaceX Starship. Апрель 2023 г. Бока-Чика. Техас. США

Запуск ракеты изначально был запланирован на 17 апреля, однако был отложен из-за неисправности в системах охлаждения. Процесс транслировался в прямом эфире, а в штабе управления присутствовал создатель SpaceX Илон Маск.

IMAGO / R4924_italyphotopress / imago-images.de / globallookpress.com Запуск ракеты SpaceX Starship. Апрель 2023 г. Бока-Чика. Техас. США

IMAGO / R4924_italyphotopress / imago-images.de / globallookpress.com Запуск ракеты SpaceX Starship. Апрель 2023. Бока-Чика. Техас. США

IMAGO / R4924_italyphotopress / imago-images.de / globallookpress.com Запуск ракеты SpaceX Starship. Апрель 2023. Бока-Чика. Техас. США

Процесс запуска ракеты прошёл без проблем, однако спустя несколько минут произошло нештатное отделение второй ступени, после чего Starship начала вращаться в воздухе. В начале пятой минуты полёта ракета взорвалась в воздухе.

IMAGO / R4924_italyphotopress / imago-images.de / globallookpress.com Ракета SpaceX Starship взорвалась через четыре минуты после запуска

Согласно планам SpaceX, после запуска первая ступень ракеты должна была упасть в Мексиканский залив, а через полтора часа сама Starship должна была упасть в Тихий океан. Полного приземления ракеты в планах у разработчиков тестового полёта не было.

IMAGO / R4924_italyphotopress / imago-images.de / globallookpress.com Ракета SpaceX Starship взорвалась через четыре минуты после запуска

IMAGO / R4924_italyphotopress / imago-images.de / globallookpress.com Ракета SpaceX Starship взорвалась через четыре минуты после запуска

IMAGO / R4924_italyphotopress / imago-images.de / globallookpress.com Ракета SpaceX Starship взорвалась через четыре минуты после запуска

«Команды будут продолжать анализировать данные и работать над следующим летным испытанием. Успех в этом зависит от того, чему мы учимся, и сегодняшнее испытание поможет нам повысить надежность Starship, поскольку SpaceX стремится сделать жизнь на планете мультипланетарной. Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим первым комплексным летным испытанием Starship!» — говорится в заявлении компании SpaceX в соцсетях.

SpaceX по заказу NASA должна совершить три полета на Луну: сперва беспилотную посадку на поверхность спутника, а затем две посадки с экипажами. В 2021 и 2022 годах компания выиграла тендеры на осуществление соответствующих операций в космосе.

Илон Маск рассказывал, что Starship, согласно изначальному замыслу, должна совершать полёты с Земли три раза в день. По заявленной идее, в перспективе ракетная система может совершать около 1000 полетов в год.

Сам создатель SpaceX не унывает из-за неудачного запуска ракеты. Несколько часов назад он написал в соцсетях: «Какой же замечательный во многих смыслах день!»