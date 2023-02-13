Самое мощное в мире землетрясение за последние 20 лет, которое пришлось на юг Турции и северо-запад Сирии, практически не сказалось на облюбованном российскими туристами побережье Антальи. Но многие россияне, приехавшие на отдых, не остались безучастными к пострадавшей стране. Известны случаи, когда люди шли помогать разгружать и сортировать гуманитарную помощь на точки сбора или как минимум передавали вещи для отправки в пострадавшие районы, в приморский Хатай или в горы Центральной Анатолии. «Мы решили пробираться на место происшествия, чтобы помогать непосредственно разбирать завалы», — рассказал ИА REGNUM наш соотечественник по имени Дмитрий.

ИА REGNUM Дмитрий Сухов Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция. Февраль 2023

«Сначала мы тоже помогали с гуманитарной помощью — сортировали пакеты, разгружали машины… Так и встретили довольно много русскоговорящих, — уточнил собеседник. — Но скоро мы поняли, что через турецкие официальные организации ничего сделать не получается (там нам сказали, что никто не будет брать на себя ответственность за каких-то волонтеров), мы начали искать способы, как самоорганизоваться. На юге Турции большое русскоговорящее сообщество, нашли тех, кто оказался неравнодушен к происходящему. Люди начали собираться в Telegram-каналах».

Дмитрий объяснил, что порой волонтеров было так много (например, в одном из таких центров в Анталии), что под конец дня от помощи даже пришлось отказываться. Так много рабочих рук не требовалось, ибо в противном случае возникала сумятица.

ИА REGNUM Дмитрий Сухов Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция. Февраль 2023

ИА REGNUM Дмитрий Сухов Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция. Февраль 2023

ИА REGNUM Дмитрий Сухов Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция. Февраль 2023

ИА REGNUM Дмитрий Сухов Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция. Февраль 2023

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Как ранее передавало ИА REGNUM, сотрудники МЧС России спасли восемь человек из-под завалов в Турции и Сирии. В городе Газиантеп спасатели из Таджикистана спасли трехлетнего мальчика, который провел под завалами 158 часов, сообщило 13 февраля таджикистанское МЧС.