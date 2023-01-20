Чуть ли не ежедневно из разных источников информации жители ДНР получают уже всем знакомую подборку советов, как выжить во время обстрела. Ведь прилет снаряда может застигнуть любого дончанина на заправке, у банкомата, в магазине, на прогулке или прямо дома. В первые годы войны жители ДНР погибали даже от одиночных прилетов. Со временем дончане научились выживать и правильно вести себя во время обстрелов. И всё равно в ДНР люди часто гибнут. Но порой, вопреки всем законам смерти, даже во время жутчайших обстрелов людям удается выжить. И таких необъяснимых фактов уже немало.

Александр Димитровский ИА REGNUM Балкон с окном улетели. Но пенсионеры Олег и Алла отделались легким испугом

Когда опоздать на работу — очень важно!

16 января в 8:30 утра Донецк содрогнулся от взрыва в Калининском районе — ракеты американского РСЗО M142 HIMARS поразили здание, где находились аптека, спортзал, адвокатская контора, мебельный салон, офисные помещения. Этот взрыв был слышен на десятки километров вокруг. В тот момент две сотрудницы находились только в аптеке и, возможно, один клиент. Возле здания — автобусная остановка по проспекту Ильича — одной из самых оживленных транспортных артерий города. Все трое находившихся в аптеке погибли под сложившимся от взрыва зданием. Но в это же время сотрудники других офисных помещений прогуливались неподалеку, ожидая сторожа с ключами. Тот задержался в продуктовом магазине. Благодаря этому все опоздавшие на работу выжили!

Александр Димитровский ИА REGNUM Последствия жуткого обстрела в Калининском районе

Сам автор статьи тоже стал везунчиком в этот день. Накануне начальство его супруги неожиданно разрешило ей взять дополнительный выходной в связи с частыми обстрелами. Именно это место, куда прилетели американские ракеты, в это же самое время я с супругой проезжал, отвозя ее на работу. Но в тот день мы с женой поехали не туда, а в гости, и не попали под «Хаймерсы».

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Если чего-то хочется, то надо сделать!

А еще неделей ранее Валерий Ополоник, житель Ленинского района, будничным днем делал ремонт на втором этаже своего частного дома.

Александр Димитровский ИА REGNUM Валерий Ополоник захотел чаю. Чай спас ему жизнь

— Да, идет война, хоть и руки опускаются, но что-то делать надо, — говорит Валерий. — В какой-то момент захотелось пойти попить чаю, а через мгновение снаряд РСЗО «Град» прилетел в крышу прямо над той комнатой, где я работал. Всего несколько секунд спасли мне жизнь.

Прикрыв собой дочку на первом этаже, дончанин ждал окончания обстрела. К счастью, следующие снаряды разорвались уже в огороде и дальше по улице. Вот так желание сделать перерыв на чай не позволило Валерию оставить дочь сиротой.

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Собака спасла жизнь донецкому пенсионеру

Очередной обстрел Куйбышевского района Донецка не стал неожиданностью для местных мирных жителей. В итоге целый ряд домов был уничтожен, пострадали люди, но жертв могло бы быть больше… Тем вечером пенсионер Александр Ефимов раньше обычного решил пойти выгулять свою собаку породы хаски по кличке Раф — собака, наверное, уже что-то предчувствовала и настаивала на медленной прогулке. Не успели они вернуться домой, как начался обстрел. Пенсионер вместе с псом лег на землю возле соседского забора, переждал обстрел. Александр Владимирович с Рафом выжили — даже осколки чудом не долетели до них. А вот его дом разнесло двумя «Градами» в щепки.

Александр Димитровский ИА REGNUM Раф почувствовал неладное, занервничал, пошел медленно. Это спасло им с хозяином жизнь

Не всегда коридор — спасение от снаряда в квартире

Чаще всего людям рекомендуют спасаться от обстрелов в коридоре, он — самая отдаленная от окон часть квартиры. Но то утро внесло свои коррективы в правила выживания во время военных действий в городских условиях. В семь утра дончанка Ольга, проживающая на верхнем этаже пятиэтажки, не спеша собиралась на работу — была в ванной, муж в зале, а их ребенок — в спальне. В этот момент вражеский снаряд угодил в их дом и разрушил крышу вплоть до квартиры Ольги — аккурат там, где когда-то был коридор. На том месте теперь груда плит, переходящая сразу в квартиру их соседки, которой повезло выжить под упавшими на нее, но не расколовшимися полностью несущими плитами. Еще одно везение! Из этого можно сделать вывод, что жителям верхних этажей всё-таки безопаснее быть в комнатах — ну, хотя бы в той же ванной, а не в коридоре.

Александр Димитровский ИА REGNUM Пока Ольга не спеша собиралась на работу в ванной комнате, снаряд превратил ее коридор в груду плит. К счастью, никого из членов семьи в коридоре не было

Заказ из толстой ткани спас донецкую швею

Марина работает в частном мини-ателье. В начале ее очередного рабочего дня залп «Градов» усеял смертоносными снарядами Киевский район Донецка. В тот день многие пострадали, было много разрушений. Но Марина выполнила заказ по пошиву одежды из теплой толстой ткани.

— Обычно я сижу возле окна, — рассказывает швея, — но для толстой ткани я использую другую машинку, которая находится в глубине комнаты. Я пересела, и это повезло избежать многочисленных ранений и благодаря этому выжить!

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Непобедимые суровые донецкие пенсионеры

«Гвозди бы делать из этих людей», — так можно сказать о бесстрашных донецких пенсионерах Олеге и его супруге Алле. В их девятиэтажку уже дважды прилетало в верхние этажи по соседству. Но в этот раз прилет был прямо в их балкон, снаряд разорвал его вместе с окном зала. Но пенсионеры, находившиеся в соседней комнате, отделались только испугом и теперь собираются переехать в другую более целую квартиру.

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Да, люди в Донецке уже давно понимают, что надо прятаться во время нарастающих взрывов и свистов снарядов. Многие уже автоматически по пути «дом — работа» определяют, куда падать в случае обстрела. Многие ставят иконы на балконы, окна, подоконники, чтобы святые отвели беду. Но очень часто бывают случаи, когда начинаешь верить в Судьбу и помощь Ангела-Хранителя. Не зря говорят, что на войне даже атеисты становятся верующими…