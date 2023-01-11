Долгое время портовый город Мариуполь оставался недостижимой целью для ДНР, в 2022-м стал оплотом украинских националистов — «азовцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сегодня разрушения в городе настолько сильны, что поможет только безапелляционная ампутация целых кварталов.

Александр Димитровский ИА REGNUM Такую картину можно встретить на любой улице города

Неважно, с какой стороны въезжать в Мариуполь — с суши или моря, везде вас будут встречать сгоревшие дома, как во времена Великой Отечественной войны. Ужасающие глазницы черных домов, обвалившиеся многоэтажки — всё это будет попадать в ваше поле зрения на протяжении всего пути из одного уголка города в другой. И на окраинах Мариуполя, и в центре — везде, особенно с наступлением темноты, становится не по себе. Даже цветастые новострои, которые появляются целыми микрорайонами, не могут пересилить негатив и чувство ужаса, резко входящие в душу с первых секунд посещения города.

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Драмтеатр в центре Мариуполя — символ сегодняшнего состояния города. Под красивой заставкой спрятали сгоревшие руины взорванного здания. А внутри — бульдозеры выгребают останки сгоревшей сцены и упавшей крыши. Большая часть театра потом будет восстановлена.

Александр Димитровский ИА REGNUM Драмтеатр сильно пострадал во время боевых действий. Его снесут, но оставят фасад

Александр Димитровский ИА REGNUM Фасад Драмтеатра станет основой для реконструкции

Отдельно нужно отметить заводы ММК им. Ильича и МК «Азовсталь» — эти градообразующие предприятия, усыпанные, как снегом, неразорванными снарядами и минными ловушками. Разбитая военная техника — свидетельство кровопролитных боев, шедших здесь. Жители города очень ждут, когда запустится хотя бы один завод. А пока выживают в основном благодаря работе в сфере продаж и обслуживания. Кто-то просто живет на пенсию или благодаря гумпомощи.

Александр Димитровский ИА REGNUM Горожане ждут, когда заработает хотя бы один завод

Александр Димитровский ИА REGNUM Танк, разбитый возле МК «Азовсталь», пока стоит как памятник прошедшим боевым действиям

А выживать мариупольцы умеют. В начале СВО город остался без власти и без правоохранителей, все, включая мэра, сбежали на украинскую территорию. И пока шли активные военные действия, местные жители, чтобы выжить, занимались мародерством под хаотичными обстрелами города. В итоге опустели полки абсолютно всех магазинов и торговых баз, двери бесхозных квартир взламывали, оттуда были украдены все имеющие хоть какую-то ценность вещи. И теперь, когда начали развиваться хаотичные рынки, люди стали понемногу выносить на продажу всё, что смогли, — что-то из своего нехитрого домашнего имущества, а что-то — из украденного.

Александр Димитровский ИА REGNUM Женщина выбирает вещи, развешанные на заборе храма в качестве гуманитарной помощи

Александр Димитровский ИА REGNUM Стихийный рынок на бульваре Шевченко в Мариуполе. Овощи из Мелитополя

Гумпомощь мариупольцам была просто беспрецедентной. Людям, которые всего три месяца жили в условиях боевых действий (но каких!), помогали и частные гуманитарщики, и «Единая Россия», направлявшая сюда бесконечные фуры продуктов. Журналисты тоже сыграли важную роль. На самой передовой они помогали родственникам найти выживших, снабжали нуждающихся продуктами, предметами гигиены. А потом репортеры передавали волонтерам информацию о людях, которым нужна помощь или эвакуация.

После окончательного освобождения Мариуполя новая власть предложила местным жителям занятость — разнорабочими, дворниками, и за вполне достойную зарплату. В частности, от тридцати тысяч рублей можно было заработать за месяц непрофильной работы. Сейчас сюда приезжают бригады рабочих из России, которым за эту же работу платят минимум вдвое больше. Кстати, стоит отметить, что, несмотря на достаточно высокую не только по меркам ДНР зарплату, в Донецк ехать россияне не спешат. И многие уехали вовсе после того, как на себе ощутили угрозу жизни от ежедневных обстрелов города.

Александр Димитровский ИА REGNUM Дворники, приехавшие в Мариуполь из России, получают в два раза больше, чем местные

Александр Димитровский ИА REGNUM Так мародеры пробивали простенки, чтобы выносить ценные вещи из квартир

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Сфера ЖКХ в городе восстанавливается быстро, растут новые дома, но проблема с расселением погорельцев всё равно остается острой. Для получения новой квартиры взамен разбитого обстрелами жилья нужно собрать пакет документов, а сделать это крайне сложно. Поэтому кто-то вынужденно уезжает из города к родственникам в ДНР или эвакуируется в Россию. Некоторые уже в начале зимы смогли получить временное жилье в общежитиях, когда уже лично врио главы ДНР Денис Пушилин приказал посодействовать этому. Но еще остаются люди в частично поврежденном жилье, куда еще не смогли дойти руки строителей и коммунальщиков. А спешно возведенные новострои по большей части пустуют.

Александр Димитровский ИА REGNUM Стройка идет быстро, но все же в частично поврежденном жилье по-прежнему живут люди

Александр Димитровский ИА REGNUM Рабочие из России предпочитают Мариуполь Донецку, тут не стреляют

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Александр Димитровский ИА REGNUM Этот Новый год Мариуполь отпраздновал под флагом Российской Федерации

Александр Димитровский ИА REGNUM Дети радуются новогодней елке

Александр Димитровский ИА REGNUM Мариупольцы верят в то, что самое страшное они уже пережили

В Мариуполе есть свет и вода, но не везде, как и не везде работает связь монопольного местного оператора «Феникс». Но в отличие от жителей Донецка горожане не слышат звуки обстрелов и встретили Новый год под флагом России. В людях живет стойкая вера: самое страшное они уже пережили и совсем скоро жизнь наладится.