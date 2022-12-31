Пока мирные жители Горловки, вслушиваясь в канонаду артиллерии за городом, готовятся к Новому году, военнослужащие НМ ДНР ждут очередных провокаций от противника.

Артемовское направление под Горловкой сейчас под постоянным огнем. Не осталось ни одного района, где бы местные жители чувствовали себя хотя бы в относительной безопасности.

Александр Димитровский ИА REGNUM Артемовское направление под Горловкой под постоянным огнем, украинские снаряды летят в тыл. Бойцы обсуждают тяготы, выпавшие на долю гражданских

Александр Димитровский ИА REGNUM На позиции подвезли БК, для гостей греется чайник

Александр Димитровский ИА REGNUM Бойцы говорят, что мечтают встретить следующий Новый год в спокойных и безопасных городах Донбасса

Одно из подразделений 1-го армейского корпуса НМ ДНР обеспечивает подвоз БК (боекомплектов для артиллеристов). В ангаре на боевом посту отдыхают бойцы, которые несут здесь дежурство. Закопченный дымом чайник на газовой горелке… Ящики из-под снарядов — главная мебель, из них получаются мобильные столики, полки, настилы… Самодельная ёлка с самодельными снежинками.

Александр Димитровский ИА REGNUM Бойцы вырезали снежинки, чтобы украсить елку

Александр Димитровский ИА REGNUM Бойцы читают письма с новогодними поздравлениями, пришедшие от незнакомых жителей всей огромной России

Александр Димитровский ИА REGNUM Письма поднимают боевой дух, военные говорят, что будут гнать врага далеко за горизонт России

Александр Димитровский ИА REGNUM Боец плачет, читая письмо от незнакомой ему 85-летней Ирины Лазаревой из Санкт-Петербурга

Александр Димитровский ИА REGNUM Письмо Ирины Лазаревой

Александр Димитровский ИА REGNUM Некоторые бойцы вывезли родных из Донбасса, чтобы можно было воевать, не волнуясь за семьи

Александр Димитровский ИА REGNUM Бойцы не могут ответить всем написавшим им, но передают — «Будут гнать врага далеко за горизонт России»

Александр Димитровский ИА REGNUM Боец с позывным Купер просит мобилизованных усиленно тренироваться на полигонах. Их помощь на передовой будет очень нужна

«Мы тут почти все из Донбасса — металлурги, шахтеры. Многие служат у нас еще с 14-го года. Остальные пришли с волной мобилизации. Обстановка постоянно сложно-напряженная — есть и потери, и успехи. Да, многие хотят вернуться домой, обнять семью. Но не время сейчас расслабляться — врага еще далеко гнать вперед», — рассказывает командир с позывным Купер.

Александр Димитровский ИА REGNUM Бойцы говорят о семьях, они не видели родных почти год

Александр Димитровский ИА REGNUM Телевизор включен, чтобы не пропустить новогоднее обращение главнокомандующего — президента России Владимира Путина

Александр Димитровский ИА REGNUM Самодельные снежинки сильнее слов говорят о том, как сильно бойцам хочется встречать Новый год в кругу семьи

«Темпы продвижения вперед на разных участках фронта — различные, — рассказывает Купер. — Где-то противник более подготовленный, а где-то трусливый. Удача разведки и точная, своевременная работа артиллерии — всё это влияет на то, сколько за день мы освободили — пядь земли или несколько километров. Немаловажную роль играет и подготовка наших резервистов, которых я прошу усиленно учиться, пока они в тылу оттачивают военное мастерство на полигонах. А когда будут ехать уже на передовую, пусть обзаведутся запасной парой обуви — она быстро снашивается. Также не станет лишней пара-другая теплых носков и нательного белья. Остальное армия предоставит. Ну и волонтеры тоже часто помогают, так что нуждаться ни в чём не приходится».