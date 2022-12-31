Под Новый год в ДНР бойцы ждут атаки и провокации
Пока мирные жители Горловки, вслушиваясь в канонаду артиллерии за городом, готовятся к Новому году, военнослужащие НМ ДНР ждут очередных провокаций от противника.
Артемовское направление под Горловкой сейчас под постоянным огнем. Не осталось ни одного района, где бы местные жители чувствовали себя хотя бы в относительной безопасности.
Одно из подразделений 1-го армейского корпуса НМ ДНР обеспечивает подвоз БК (боекомплектов для артиллеристов). В ангаре на боевом посту отдыхают бойцы, которые несут здесь дежурство. Закопченный дымом чайник на газовой горелке… Ящики из-под снарядов — главная мебель, из них получаются мобильные столики, полки, настилы… Самодельная ёлка с самодельными снежинками.
«Мы тут почти все из Донбасса — металлурги, шахтеры. Многие служат у нас еще с 14-го года. Остальные пришли с волной мобилизации. Обстановка постоянно сложно-напряженная — есть и потери, и успехи. Да, многие хотят вернуться домой, обнять семью. Но не время сейчас расслабляться — врага еще далеко гнать вперед», — рассказывает командир с позывным Купер.
«Темпы продвижения вперед на разных участках фронта — различные, — рассказывает Купер. — Где-то противник более подготовленный, а где-то трусливый. Удача разведки и точная, своевременная работа артиллерии — всё это влияет на то, сколько за день мы освободили — пядь земли или несколько километров. Немаловажную роль играет и подготовка наших резервистов, которых я прошу усиленно учиться, пока они в тылу оттачивают военное мастерство на полигонах. А когда будут ехать уже на передовую, пусть обзаведутся запасной парой обуви — она быстро снашивается. Также не станет лишней пара-другая теплых носков и нательного белья. Остальное армия предоставит. Ну и волонтеры тоже часто помогают, так что нуждаться ни в чём не приходится».