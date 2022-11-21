Юбилейный «Каток у моря» открыл зимний сезон в Санкт-Петербурге — фото
В Санкт-Петербурге открылся панорамный «Каток у моря» в «Севкабель Порту», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Каток у моря» в «Севкабель Порту» работает уже пятый год. В этом году площадь катка составляет 2 200 квадратных метров, одновременно на льду могут комфортно находится до 280 человек. Со льда открывается вид на залив и Вантовый мост. Ледовую арену можно обойти вокруг, а сократить путь до набережной — по видовому мосту с балконом, соединяющим набережные Севкабель Порта и Барной линии. В центре катка уже по традиции расположился волшебный лес и праздничные декорации.
Для гостей катка работает тёплая раздевалка с гардеробом, бесплатной камерой хранения и медпунктом. Также работает пункт проката коньков, в наличии размеры от 25 до 46. Арендовать коньки можно за 480 рублей, заточить свои за 300 рублей.
Сеансы проходят каждые полтора часа с 11 до 22:30. Билет можно приобрести онлайн или в кассе катка, стоимость от 300 рублей. Тем, кто не очень уверенно стоит на коньках, будут помогать инструкторы и помощники фигуриста — нерпы для детей и белые медведи для взрослых.