В Санкт-Петербурге открылся панорамный «Каток у моря» в «Севкабель Порту», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Каток расположен на берегу залива территории культурного центра «Севкабель Порт»

«Каток у моря» в «Севкабель Порту» работает уже пятый год. В этом году площадь катка составляет 2 200 квадратных метров, одновременно на льду могут комфортно находится до 280 человек. Со льда открывается вид на залив и Вантовый мост. Ледовую арену можно обойти вокруг, а сократить путь до набережной — по видовому мосту с балконом, соединяющим набережные Севкабель Порта и Барной линии. В центре катка уже по традиции расположился волшебный лес и праздничные декорации.

Дарья Драй ИА REGNUM Для посетителей работают тёплые раздевалки, где можно переобуться и согреться

Для гостей катка работает тёплая раздевалка с гардеробом, бесплатной камерой хранения и медпунктом. Также работает пункт проката коньков, в наличии размеры от 25 до 46. Арендовать коньки можно за 480 рублей, заточить свои за 300 рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники проката коньков

Дарья Драй ИА REGNUM В наличии коньки от 25 до 46 размера. Арендовать коньки можно за 480 рублей

Дарья Драй ИА REGNUM Ассортимент коньков

Сеансы проходят каждые полтора часа с 11 до 22:30. Билет можно приобрести онлайн или в кассе катка, стоимость от 300 рублей. Тем, кто не очень уверенно стоит на коньках, будут помогать инструкторы и помощники фигуриста — нерпы для детей и белые медведи для взрослых.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледовую арену можно обойти вокруг, а сократить путь до набережной — по видовому мосту с балконом, соединяющим набережные Севкабель Порта и Барной линии

Дарья Драй ИА REGNUM Сеансы на катке проходят каждые полтора часа с 11 до 22:30

Дарья Драй ИА REGNUM Помощники фигуриста — белые медведи для взрослых, которые не совсем уверенно стоят на коньках

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители катаются на территории катка %22Каток у моря%22 в культурном центре %22Севкабель Порт%22

Дарья Драй ИА REGNUM Площадка «Катка у моря» 2200 квадратных метров

Дарья Драй ИА REGNUM Каток комфортно размещает до 280 человек за один сеанс

Дарья Драй ИА REGNUM В центре катка уже по традиции расположился волшебный лес и праздничные декорации

Дарья Драй ИА REGNUM «Каток у моря» в культурном центре «Севкабель Порт»