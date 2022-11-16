СКА обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 7:2.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Дмитрий Яшкин и игрок команды «Динамо» (Минск) Илья Шинкевич

В составе СКА дубль оформил Дмитрий Яшкин, по шайбе забросили Василий Глотов, Валентин Зыков, Александр Волков, Никита Гусев и Степан Фальковский. За минскую команду отличились Павел Варфоломеев и Сергей Сапего.

Дарья Драй ИА REGNUM Встреча между командами СКА и «Динамо» (Минск) прошла в Ледовом дворце Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Василий Глотов

Дарья Драй ИА REGNUM На протяжении двух периодов на льду шла хорошая борьба

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики команды СКА. Команды пришли поддержать 11 240 болельщиков

«Мы серьёзно готовились. «Динамо» — сильная команда с канадским тренером. Играют в быстрый и агрессивный хоккей в канадском стиле. Наши болельщики сегодня дали нам энергию, которой, может быть, не хватало на выезде. Ребята — молодцы, добавили, преодолели все сложности, забили хорошие голы. Весь матч играли с огоньком, а в третьем периоде ещё добавили», — отметил после матча главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Дарья Драй ИА REGNUM Минчане пошли вперёд в надежде отыграться, но нарвались на скоростные контратаки СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Марат Хуснутдинов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Данила Моисеев и игроки команды «Динамо» (Минск) Илья Шинкевич, Никита Пышкайло

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Динамо»(Минск) Константин Шостак и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM В третьем периоде СКА выдал две рекордные по скорости серии из пяти и шести заброшенных шайб

Дарья Драй ИА REGNUM СКА — лидер Западной Конференции и стабильно демонстрирует отличный уровень игры

Дарья Драй ИА REGNUM Борьба на льду

Победа над минским «Динамо» прервала для СКА серию из трёх поражений подряд. Армейцы сохраняют лидерство в турнирной таблице с 54 очками, «Динамо» занимает 6 место, набрав 32 очка.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Михаил Воробьев

Дарья Драй ИА REGNUM В третьем периоде петербуржцы устроили настоящую голевую феерию

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА атаковали противника до последних минут матча

Дарья Драй ИА REGNUM Минчанам удалось отправить лишь две шайбы в ворота противника

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак и игрок команды «Динамо» Джон Гилмор

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак и игрок команды «Динамо»Джон Гилмор

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Дамир «Динамо» (Минск) Сергей Сапего. Минский клуб с 32 баллами занимает 6-е место в Западной конференции

Дарья Драй ИА REGNUM СКА прервали серию из трёх поражений подряд и добился крупной победы над соперником со счётом 7:2

СКА — «Динамо» Мн — 7:2 (0:0, 1:1, 6:1)

0:1 Варфоломеев (Душак), 21:41

1:1 Глотов (Бучельников, Камалов), 23:44

2:1 Яшкин (Гусев), 47:56 ГБ

3:1 Яшкин (Гусев, Воробьев), 48:45 ГБ

4:1 Зыков (Грошев), 49:18

5:1 Волков (Гусев), 51:15

6:1 Гусев (Кирсанов), 54:19

7:1 Фальковский (Ожиганов, Глотов), 57:06 ГБ

7:2 Сапего (Барберио, Пышкайло), 57:40

Статистика матча:

Броски: 74-42

Броски в створ: 43-23

Вбрасывания: 38-26

Блокированные броски: 13-14

Силовые приемы: 15-12

Отборы: 1-4

Время в атаке: 15:26 — 11:04

Штраф: 0-8

Главные судьи: 25. Белов Алексей, 38. Соин Александр