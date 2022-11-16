СКА обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 7:2.
Игрок команды СКА Дмитрий Яшкин и игрок команды «Динамо» (Минск) Илья Шинкевич
В составе СКА дубль оформил Дмитрий Яшкин, по шайбе забросили Василий Глотов, Валентин Зыков, Александр Волков, Никита Гусев и Степан Фальковский. За минскую команду отличились Павел Варфоломеев и Сергей Сапего.
Встреча между командами СКА и «Динамо» (Минск) прошла в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб
Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак пропускает шайбу
Игрок команды СКА Василий Глотов
На протяжении двух периодов на льду шла хорошая борьба
Болельщики команды СКА. Команды пришли поддержать 11 240 болельщиков
«Мы серьёзно готовились. «Динамо» — сильная команда с канадским тренером. Играют в быстрый и агрессивный хоккей в канадском стиле. Наши болельщики сегодня дали нам энергию, которой, может быть, не хватало на выезде. Ребята — молодцы, добавили, преодолели все сложности, забили хорошие голы. Весь матч играли с огоньком, а в третьем периоде ещё добавили», — отметил после матча главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Минчане пошли вперёд в надежде отыграться, но нарвались на скоростные контратаки СКА
Игрок команды СКА Марат Хуснутдинов
Игрок команды СКА Данила Моисеев и игроки команды «Динамо» (Минск) Илья Шинкевич, Никита Пышкайло
Вратарь команды «Динамо»(Минск) Константин Шостак и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин
Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак пропускает шайбу
В третьем периоде СКА выдал две рекордные по скорости серии из пяти и шести заброшенных шайб
СКА — лидер Западной Конференции и стабильно демонстрирует отличный уровень игры
Победа над минским «Динамо» прервала для СКА серию из трёх поражений подряд. Армейцы сохраняют лидерство в турнирной таблице с 54 очками, «Динамо» занимает 6 место, набрав 32 очка.
Игрок команды СКА Михаил Воробьев
В третьем периоде петербуржцы устроили настоящую голевую феерию
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Игроки команды СКА атаковали противника до последних минут матча
Минчанам удалось отправить лишь две шайбы в ворота противника
Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак и игрок команды «Динамо» Джон Гилмор
Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак и игрок команды «Динамо»Джон Гилмор
Игрок команды СКА Дамир «Динамо» (Минск) Сергей Сапего. Минский клуб с 32 баллами занимает 6-е место в Западной конференции
СКА прервали серию из трёх поражений подряд и добился крупной победы над соперником со счётом 7:2
СКА — «Динамо» Мн — 7:2 (0:0, 1:1, 6:1)
0:1 Варфоломеев (Душак), 21:41
1:1 Глотов (Бучельников, Камалов), 23:44
2:1 Яшкин (Гусев), 47:56 ГБ
3:1 Яшкин (Гусев, Воробьев), 48:45 ГБ
4:1 Зыков (Грошев), 49:18
5:1 Волков (Гусев), 51:15
6:1 Гусев (Кирсанов), 54:19
7:1 Фальковский (Ожиганов, Глотов), 57:06 ГБ
7:2 Сапего (Барберио, Пышкайло), 57:40
Статистика матча:
Броски: 74-42
Броски в створ: 43-23
Вбрасывания: 38-26
Блокированные броски: 13-14
Силовые приемы: 15-12
Отборы: 1-4
Время в атаке: 15:26 — 11:04
Штраф: 0-8
Главные судьи: 25. Белов Алексей, 38. Соин Александр