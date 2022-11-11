15 сентября стартовала крупнейшая всероссийская акция по сбору макулатуры #БумБатл. Акция прошла уже в третий раз, её цель — рассказать жителям страны о возможностях раздельного сбора отходов и важности этой инициативы.

Дарья Драй ИА REGNUM Прессованая макулатура

В рамках национального проекта «Экология» к 2024 году на переработку должно направляться не менее 60% твердых коммунальных отходов.

В двух предыдущих акциях приняли участие более 1,2 млн человек, активисты собрали свыше 3,1 тыс. тонн макулатуры. Таким образом, им удалось сберечь более 62 тыс. деревьев.

Дарья Драй ИА REGNUM Склад приёмки макулатуры

Традиционно в акции принимают участие образовательные учреждения — детские сады, школы, колледжи и вузы. В этом году к проекту присоединились компании, которые открыли пункты приёма макулатуры в своих офисах, отделения и на предприятиях. Кроме них поучаствовать в акции может любой желающий — нужно лишь найти ближайшую точку сбора макулатуры и принести туда сырьё на переработку.

Дарья Драй ИА REGNUM Приёмка вторсырья

Впервые собирать бумажные отходы для дальнейшей переработки стали в Японии ещё в 1031 году. В Советском Союзе собирать макулатуру стали 1920-х годах. Сбором занимались в основном школьники и студенты, самые активные из них награждались грамотами и даже путёвками в пионерские лагеря.

По расчётам экологов переработка 1 тонны макулатуры позволяет сэкономить 20 000 литров воды или 1000 кВт электроэнергии, сокращает выброс в атмосферу до 1700 кг углекислого газа, а также оберегает от вырубки до 20 деревьев.

Дарья Драй ИА REGNUM Завод «Картонтоль» в Санкт-Петербурге

В рамках акции активисты «Молодежки ОНФ» посетили одно из крупнейших предприятий Санкт-Петербурга по переработке макулатуры. Основанный в 1872 году завод занимается производством товарного картона, используя макулатуру в качестве основного сырья.

Дарья Драй ИА REGNUM Активисты Молодежки ОНФ на экскурсии по заводу

Для активистов организовали экскурсию по территории предприятия, показали, склад приёмки макулатуры, цех переработки и производственную линию.

Дарья Драй ИА REGNUM Спрессованная макулатура отправляется в цех по переработке

Дарья Драй ИА REGNUM Очистка перерабатываемой макулатуры от мельчайших частиц примесей

Дарья Драй ИА REGNUM Активист Молодежки ОНФ смотрит на процесс переработки макулатуры

Дарья Драй ИА REGNUM Гидроразбиватель для роспуска макулатуры

Дарья Драй ИА REGNUM На выходе из гидроразбивателя получают пульпу – густую массу из бумажных отходов

Дарья Драй ИА REGNUM Обработанная масса. На данном этапе обязательным является выполнение условия – удаление избытка влаги

Дарья Драй ИА REGNUM Оборудование для переработки макулатуры

Дарья Драй ИА REGNUM Оборудование для переработки макулатуры

В прошлые годы всероссийская акция по сбору макулатуры продолжалась всего две недели. В этом году организаторы приняли решение продлить сроки проведения в четыре раза. Акция завершится 15 ноября, после чего будут определены будут определены ТОП-3 самых результативных участников в каждой из категорий.

Дарья Драй ИА REGNUM Намотка бумаги в рулоны

Дарья Драй ИА REGNUM Производство бумаги

Дарья Драй ИА REGNUM Намотка бумаги в рулоны

Дарья Драй ИА REGNUM Завод Картонтоль