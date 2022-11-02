По инициативе общественной организации «Рокот» по всей России организовываются курсы начальной военной подготовки (НВП). На базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз» энтузиасты, ветераны боевых действий, сотрудники МЧС, медики проводят курсы НВП для жителей Кавминвод.

Денис Абрамов ИА REGNUM С начала специальной военной операции возрос спрос на курсы военной подготовки

В программе — элементы боевого слаживания, штурм зданий, первая медицинская помощь, действия в группе, вызов огня по координатам противника и многое другое. Занятия проходят бесплатно, а присоединиться может любой желающий. Занятия проводятся как в учебном классе, так и на полигоне.

Денис Абрамов ИА REGNUM По инициативе общественной организации «Рокот» по всей России организовываются курсы начальной военной подготовки

Денис Абрамов ИА REGNUM Обмундирование курсанта

Денис Абрамов ИА REGNUM В Минеральных Водах курсы начальной военной подготовки организовали на базе военно-спортивного клуба «Уруз»

Денис Абрамов ИА REGNUM Курсы НВП проводят энтузиасты, ветераны боевых действий, сотрудники МЧС, медики

Денис Абрамов ИА REGNUM Многие из курсантов не имеют ни малейшего стрелкового опыта

Денис Абрамов ИА REGNUM В программе — элементы боевого слаживания, штурм зданий, первая медицинская помощь, действия в группе, вызов огня по координатам противника и многое другое.

Денис Абрамов ИА REGNUM Опытные инструкторы знакомят курсантов с оружием

Денис Абрамов ИА REGNUM На данный момент обучение проходят порядка 20 курсантов

Денис Абрамов ИА REGNUM Занятия проводятся как в учебном классе, так и на полигоне.

Денис Абрамов ИА REGNUM Курсантам объясняют азы оказания первой медицинской помощи в полевых условиях

Денис Абрамов ИА REGNUM Оказание первой медицинской помощи раненому

«Я работаю в МЧС и, будучи в Дагестане в командировке, узнал от коллег об инициативе «Рокота», многое из необходимого для таких курсов у нас есть. Собрались, подумали, дополнительно пригласили инструкторов, и сейчас у нас порядка 20 курсантов», — рассказал руководитель клуба «Уруз» Сергей Есаулов.

Денис Абрамов ИА REGNUM Задача инструкторов — научить бойцов выживать в трудных условиях

Денис Абрамов ИА REGNUM Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»

Денис Абрамов ИА REGNUM Занятие по тактической стрельбе

Денис Абрамов ИА REGNUM Курсантов объединяет стремление освоить курсы начальной военной подготовки, чтобы быть готовыми защитить Родину

Денис Абрамов ИА REGNUM Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»

Денис Абрамов ИА REGNUM Занятие по тактической стрельбе

Денис Абрамов ИА REGNUM Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»

Денис Абрамов ИА REGNUM Занятие по тактической стрельбе

Денис Абрамов ИА REGNUM Инструкторы клуба стараются дать всё необходимое, что в будущем позволит бойцу выполнить боевую задачу

Денис Абрамов ИА REGNUM Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»

Денис Абрамов ИА REGNUM Занятие по тактической стрельбе

Минимальный срок подготовки пехотинца — два месяца, инструкторы клуба стараются дать всё необходимое, что в будущем позволит бойцу выполнить боевую задачу.

Денис Абрамов ИА REGNUM Тактическая стрельба

Денис Абрамов ИА REGNUM Организаторам курса НВП помогают магазины снаряжения, волонтёры, но всё же ещё очень многого не хватает

Денис Абрамов ИА REGNUM Занятие по тактической стрельбе

Денис Абрамов ИА REGNUM Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»

Денис Абрамов ИА REGNUM Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»

Денис Абрамов ИА REGNUM Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»

Денис Абрамов ИА REGNUM Минимальный срок подготовки пехотинца — два месяца

«Ну вот представьте: приходит мобилизованный, а у него вес под 100 кг, ему похудеть нужно для начала — вот и гоняем. Мы готовы дать навыки и знания, но человек должен быть готов их усвоить и применить, случайных людей здесь нет. Я бы хотел, чтобы эту инициативу поддержало государство, по сути, мы сейчас выполняем функции ДОСААФ, много чего не хватает, помогают магазины снаряжения, волонтеры из Кисловодска медицину нам дали. Надеемся, что и Министерство обороны обратит внимание на эту всероссийскую инициативу», — добавляет Есаулов.

Денис Абрамов ИА REGNUM Передвижение в группе

Денис Абрамов ИА REGNUM Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»

Денис Абрамов ИА REGNUM Маскировка бойца на местности

Денис Абрамов ИА REGNUM Оказание первой медицинской помощи раненому

Денис Абрамов ИА REGNUM Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»

Денис Абрамов ИА REGNUM Маскировка бойца на местности

Денис Абрамов ИА REGNUM Отдых после занятий

Денис Абрамов ИА REGNUM Занятия курса НВП проходят абсолютно бесплатно, попасть на курс может любой желающий

Инициативу поддержал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко:

«Даже в мирное время — это важные элементы, ведь каждый из нас может быть призван на защиту Родины. Рад, что для наших жителей проводятся такие занятия. Отмечаем, что с каждым занятием желающих принять участие всё больше».