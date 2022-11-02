По инициативе общественной организации «Рокот» по всей России организовываются курсы начальной военной подготовки (НВП). На базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз» энтузиасты, ветераны боевых действий, сотрудники МЧС, медики проводят курсы НВП для жителей Кавминвод.
С начала специальной военной операции возрос спрос на курсы военной подготовки
В программе — элементы боевого слаживания, штурм зданий, первая медицинская помощь, действия в группе, вызов огня по координатам противника и многое другое. Занятия проходят бесплатно, а присоединиться может любой желающий. Занятия проводятся как в учебном классе, так и на полигоне.
По инициативе общественной организации «Рокот» по всей России организовываются курсы начальной военной подготовки
В Минеральных Водах курсы начальной военной подготовки организовали на базе военно-спортивного клуба «Уруз»
Курсы НВП проводят энтузиасты, ветераны боевых действий, сотрудники МЧС, медики
Многие из курсантов не имеют ни малейшего стрелкового опыта
В программе — элементы боевого слаживания, штурм зданий, первая медицинская помощь, действия в группе, вызов огня по координатам противника и многое другое.
Опытные инструкторы знакомят курсантов с оружием
На данный момент обучение проходят порядка 20 курсантов
Занятия проводятся как в учебном классе, так и на полигоне.
Курсантам объясняют азы оказания первой медицинской помощи в полевых условиях
Оказание первой медицинской помощи раненому
«Я работаю в МЧС и, будучи в Дагестане в командировке, узнал от коллег об инициативе «Рокота», многое из необходимого для таких курсов у нас есть. Собрались, подумали, дополнительно пригласили инструкторов, и сейчас у нас порядка 20 курсантов», — рассказал руководитель клуба «Уруз» Сергей Есаулов.
Задача инструкторов — научить бойцов выживать в трудных условиях
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Занятие по тактической стрельбе
Курсантов объединяет стремление освоить курсы начальной военной подготовки, чтобы быть готовыми защитить Родину
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Занятие по тактической стрельбе
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Занятие по тактической стрельбе
Инструкторы клуба стараются дать всё необходимое, что в будущем позволит бойцу выполнить боевую задачу
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Занятие по тактической стрельбе
Минимальный срок подготовки пехотинца — два месяца, инструкторы клуба стараются дать всё необходимое, что в будущем позволит бойцу выполнить боевую задачу.
Организаторам курса НВП помогают магазины снаряжения, волонтёры, но всё же ещё очень многого не хватает
Занятие по тактической стрельбе
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Минимальный срок подготовки пехотинца — два месяца
«Ну вот представьте: приходит мобилизованный, а у него вес под 100 кг, ему похудеть нужно для начала — вот и гоняем. Мы готовы дать навыки и знания, но человек должен быть готов их усвоить и применить, случайных людей здесь нет. Я бы хотел, чтобы эту инициативу поддержало государство, по сути, мы сейчас выполняем функции ДОСААФ, много чего не хватает, помогают магазины снаряжения, волонтеры из Кисловодска медицину нам дали. Надеемся, что и Министерство обороны обратит внимание на эту всероссийскую инициативу», — добавляет Есаулов.
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Маскировка бойца на местности
Оказание первой медицинской помощи раненому
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Маскировка бойца на местности
Занятия курса НВП проходят абсолютно бесплатно, попасть на курс может любой желающий
Инициативу поддержал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко:
«Даже в мирное время — это важные элементы, ведь каждый из нас может быть призван на защиту Родины. Рад, что для наших жителей проводятся такие занятия. Отмечаем, что с каждым занятием желающих принять участие всё больше».