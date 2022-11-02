29 октября в центре Сеула произошла давка, в которой погибла студентка СПбГУ Дарья Твердохлеб, которую 20 октября СПбГУ направил на включенное обучение в Южную Корею. Как же студентка «старейшего университета России», «президентского» СПбГУ оказалась в Сеуле, в то время как Россия находится в условиях специальной военной операции? Ведь Республика Корея — Южная Корея — постановлением правительства от 05.03.2022 года включена в перечень недружественных стран, а Министерство финансов разрабатывает проект штрафов за такое сотрудничество. Кто-то, конечно, может возразить, что запрещено только финансовое сотрудничество с такими странами, а любое иное — не запрещено. Тем не менее факт, что улицы Сеула во время массовых мероприятий патрулируют американские военные, и это имело место 29 октября, остается фактом. С 31 октября по 4 ноября 2022 года США и Республика Корея проводят крупномасштабные военные учения. Со стороны ВВС Республики Корея в учениях будут участвовать около140 самолетов, включая истребители F-35A, F-15 и KF-16, а со стороны США 100 самолетов, в том числе истребители F-35B с американской военной базы в Японии.

Обратимся в СПбГУ. Руководство СПбГУ всеми силами демонстрирует, что указы правительства, текущая геополитическая ситуация и, наконец, трудности Родины им не указ.

Только с начала сентября в новостном разделе сайта постоянно мелькают заголовки о тесном научно-техническом сотрудничестве с Польшей, Германией, Южной Кореей, Италией, Испанией, Великобританией.

Особо выделяется польский проект. Сайт СПбГУ сообщает, что летом специалисты СПбГУ и Польши приняли участие в конференции по полевым практикам. Конференция называлась «Геология и водные ресурсы Крыма» и проходила на учебно-научной базе «Крымская» Санкт-Петербургского университета. Особо подробно на конференции с польскими специалистами обсуждались проблемы геологического картирования крымских земель. На VI конференции о полевых практиках был сделан акцент на водные ресурсы Крыма, поскольку вода является важным фактором развития данного региона, — заключают на сайте СПбГУ (Хотелось бы надеяться, что летнее картирование польских специалистов от СПбГУ проходило не рядом с военным аэродромом в г. Саки?).

В октябре немецкие специалисты по проблемам образования в рамках российско-германского форума «Петербургский диалог», которым СПбГУ и руководит, обсуждают отношения российских и немецких университетов, и почему-то мероприятие проходит в Сочи. Этот факт также вызывает недоумение, поскольку вроде бы университеты Германии демонстративно разорвали отношения с большинством российских вузов.

Сотрудничество с Южной Кореей вообще превзошло все мыслимые рамки: в сентябре в СПбГУ открыли Корейский кабинет, в октябре ректор постоянно участвует в проведении всех деловых встреч с корейскими «партнерами» в рамках очередного форума под контролем СПбГУ «Диалог Россия — Республика Корея».

О чём вообще думает ректор СПбГУ?

Почётный гражданин Сеула, владелец зарубежной недвижимости в Испании (а возможно, и паспорта или вида на жительство?) обеспокоен только своей будущей судьбой. В следующем году у него переутверждение на должность.

Нужно постелить соломку везде, где можно, и ректор СПбГУ посещает знаковый Всемирный русский народный собор «Православие и мир в XXI веке» — чтобы показать, что он истинный православный патриот и приверженец традиционных ценностей (см. фотографию, второй ряд справа).

Однако есть и другой вариант, к которому готовится Кропачев.

В настоящий момент ректор СПбГУ громко разводится со своей супругой и коллегой по юрфаку СПбГУ, адвокатом Натальей Шатихиной.

Новой, четвёртой по счету, избранницей ректора стала 47-летняя гражданка Израиля, истовая соблюдающая иудейка Татьяна Непомнящая. Ходят слухи, что пара уже планирует официальную свадебную церемонию в Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга.

Стоит особо присмотреться к новой избраннице ректора СПбГУ. Социальные сети Татьяны пестрят подписками на Дмитрия Быкова, доктора Комаровского, Семена Слепакова, Нику Белоцерковскую, а также на паблики о замечательной жизни в Израиле.

Вероятно, Николай Кропачев активно готовится к отъезду из страны на случай возможной неудачи в назначении — в Израиль вслед за Чубайсом, которых, к слову, ректор продолжает держать в Попечительском совете СПбГУ.

Студентка СПбГУ погибла, находясь на официальной стажировке в стране, которая осуществляет поддержку военных действий против России. Студентка СПбГУ погибла на мероприятии, охрану которого осуществляли американские солдаты. Видимо, так будет и дальше, пока почетные граждане недружественных стран и агенты влияния Запада будут руководить вузами в нашей стране.