29 октября в Кисловодске прошла самая масштабная с середины XX века экологическая акция. Жители Кавминвод высадили в городе сосновый лес площадью три гектара.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Природа Кисловодска

В акции приняли участие более 300 человек. Новый лес появится на склоне между горами Малое и Большое седло. В рамках акции было посажено 10 000 сосен.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Акция объединила десятки неравнодушных жителей Ставрополья
Денис Абрамов ИА REGNUM
Получение инвентаря
Денис Абрамов ИА REGNUM
Новый лес появится на склоне между горами Малое и Большое седло
Денис Абрамов ИА REGNUM
В акции по высадке деревьев приняли участие более 300 человек
Денис Абрамов ИА REGNUM
Саженец сосны
Денис Абрамов ИА REGNUM
В середине XX века за один субботник высаживали около 10 тысяч деревьев
Денис Абрамов ИА REGNUM
Жители Ставрополья решили возобновить традицию
Денис Абрамов ИА REGNUM
Буквально за 3 часа жители Кавминвод высадили сосновый лес площадью три гектара

«Количество саженцев выбрано не случайно. В середине XX века за один субботник наши деды и прадеды высаживали около 10 тысяч деревьев. Сегодня мы возродили утерянную традицию. Будем продолжать расширять зелёный пояс нашего города, сохраняя тем самым его уникальный воздух», — рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Природа Кисловодска
Денис Абрамов ИА REGNUM
Природа Кисловодска
Денис Абрамов ИА REGNUM
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске

Организаторами акции выступили некоммерческая организация» Центр развития рационального распределения отходов», «Сбер», проект «Посади лес» и администрация Кисловодска.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Посаженный саженец
Денис Абрамов ИА REGNUM
Экологическая акция стала самой масштабной с середины XX века
Денис Абрамов ИА REGNUM
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске

«Посадка леса — это не на одну человеческую жизнь, а на несколько поколений, поэтому приехали всей семьей. Мы часто здесь бываем, буквально в ближайшем лесу на склоне собираем грибы. Дети смогут приехать в лес, который сами посадили», — рассказал житель Железноводска Данила.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Участникам экологической акции хочется оставить память детям и внукам
Денис Абрамов ИА REGNUM
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Природа Кисловодска

Максим, житель Кисловодска, приехал с друзьями.

«В этом году я заканчиваю 11 класс и уезжаю учиться дальше. Захотелось оставить о себе напоминание в родном городе. Приехать потом и увидеть лес, в посадке которого принимал участие».

Денис Абрамов ИА REGNUM
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Посадка леса — это не на одну человеческую жизнь, а на несколько поколений, поэтому приехали всей семьей
Денис Абрамов ИА REGNUM
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Участники акции запланировали приехать на место посадки в мае 2023 года, чтобы проверить состояние деревьев

Мария и Елена, пенсионеры, жительницы Кисловодска.

«Узнали в соцсетях. Приехали, потому что нравится принимать участие в жизни родного города, хочется оставить память детям и внукам».

Денис Абрамов ИА REGNUM
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Полевая кухня
Денис Абрамов ИА REGNUM
Полевая кухня
Денис Абрамов ИА REGNUM
Полевая кухня
Денис Абрамов ИА REGNUM
Полевая кухня
Денис Абрамов ИА REGNUM
Полевая кухня
Денис Абрамов ИА REGNUM
Перекус после продуктивного дня

Участники акции запланировали приехать на место посадки в мае 2023 года, чтобы проверить состояние деревьев и провести ухаживающие процедуры.