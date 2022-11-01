В Кисловодске высадили три гектара нового леса — фоторепортаж
29 октября в Кисловодске прошла самая масштабная с середины XX века экологическая акция. Жители Кавминвод высадили в городе сосновый лес площадью три гектара.
В акции приняли участие более 300 человек. Новый лес появится на склоне между горами Малое и Большое седло. В рамках акции было посажено 10 000 сосен.
«Количество саженцев выбрано не случайно. В середине XX века за один субботник наши деды и прадеды высаживали около 10 тысяч деревьев. Сегодня мы возродили утерянную традицию. Будем продолжать расширять зелёный пояс нашего города, сохраняя тем самым его уникальный воздух», — рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев.
Организаторами акции выступили некоммерческая организация» Центр развития рационального распределения отходов», «Сбер», проект «Посади лес» и администрация Кисловодска.
«Посадка леса — это не на одну человеческую жизнь, а на несколько поколений, поэтому приехали всей семьей. Мы часто здесь бываем, буквально в ближайшем лесу на склоне собираем грибы. Дети смогут приехать в лес, который сами посадили», — рассказал житель Железноводска Данила.
Максим, житель Кисловодска, приехал с друзьями.
«В этом году я заканчиваю 11 класс и уезжаю учиться дальше. Захотелось оставить о себе напоминание в родном городе. Приехать потом и увидеть лес, в посадке которого принимал участие».
Мария и Елена, пенсионеры, жительницы Кисловодска.
«Узнали в соцсетях. Приехали, потому что нравится принимать участие в жизни родного города, хочется оставить память детям и внукам».
Участники акции запланировали приехать на место посадки в мае 2023 года, чтобы проверить состояние деревьев и провести ухаживающие процедуры.