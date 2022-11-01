29 октября в Кисловодске прошла самая масштабная с середины XX века экологическая акция. Жители Кавминвод высадили в городе сосновый лес площадью три гектара.

Денис Абрамов ИА REGNUM Природа Кисловодска

В акции приняли участие более 300 человек. Новый лес появится на склоне между горами Малое и Большое седло. В рамках акции было посажено 10 000 сосен.

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция объединила десятки неравнодушных жителей Ставрополья

Денис Абрамов ИА REGNUM Получение инвентаря

Денис Абрамов ИА REGNUM Новый лес появится на склоне между горами Малое и Большое седло

Денис Абрамов ИА REGNUM В акции по высадке деревьев приняли участие более 300 человек

Денис Абрамов ИА REGNUM Саженец сосны

Денис Абрамов ИА REGNUM В середине XX века за один субботник высаживали около 10 тысяч деревьев

Денис Абрамов ИА REGNUM Жители Ставрополья решили возобновить традицию

Денис Абрамов ИА REGNUM Буквально за 3 часа жители Кавминвод высадили сосновый лес площадью три гектара

«Количество саженцев выбрано не случайно. В середине XX века за один субботник наши деды и прадеды высаживали около 10 тысяч деревьев. Сегодня мы возродили утерянную традицию. Будем продолжать расширять зелёный пояс нашего города, сохраняя тем самым его уникальный воздух», — рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев.

Денис Абрамов ИА REGNUM Природа Кисловодска

Денис Абрамов ИА REGNUM Природа Кисловодска

Денис Абрамов ИА REGNUM Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске

Организаторами акции выступили некоммерческая организация» Центр развития рационального распределения отходов», «Сбер», проект «Посади лес» и администрация Кисловодска.

Денис Абрамов ИА REGNUM Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Посаженный саженец

Денис Абрамов ИА REGNUM Экологическая акция стала самой масштабной с середины XX века

Денис Абрамов ИА REGNUM Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске

«Посадка леса — это не на одну человеческую жизнь, а на несколько поколений, поэтому приехали всей семьей. Мы часто здесь бываем, буквально в ближайшем лесу на склоне собираем грибы. Дети смогут приехать в лес, который сами посадили», — рассказал житель Железноводска Данила.

Денис Абрамов ИА REGNUM Участникам экологической акции хочется оставить память детям и внукам

Денис Абрамов ИА REGNUM Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Природа Кисловодска

Максим, житель Кисловодска, приехал с друзьями.

«В этом году я заканчиваю 11 класс и уезжаю учиться дальше. Захотелось оставить о себе напоминание в родном городе. Приехать потом и увидеть лес, в посадке которого принимал участие».

Денис Абрамов ИА REGNUM Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Посадка леса — это не на одну человеческую жизнь, а на несколько поколений, поэтому приехали всей семьей

Денис Абрамов ИА REGNUM Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Участники акции запланировали приехать на место посадки в мае 2023 года, чтобы проверить состояние деревьев

Мария и Елена, пенсионеры, жительницы Кисловодска.

«Узнали в соцсетях. Приехали, потому что нравится принимать участие в жизни родного города, хочется оставить память детям и внукам».

Денис Абрамов ИА REGNUM Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Полевая кухня

Денис Абрамов ИА REGNUM Полевая кухня

Денис Абрамов ИА REGNUM Полевая кухня

Денис Абрамов ИА REGNUM Полевая кухня

Денис Абрамов ИА REGNUM Полевая кухня

Денис Абрамов ИА REGNUM Перекус после продуктивного дня

Участники акции запланировали приехать на место посадки в мае 2023 года, чтобы проверить состояние деревьев и провести ухаживающие процедуры.