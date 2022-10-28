Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» приехала в ДНР
20 ноября 1945 года начался Международный военный трибунал в Нюрнберге, который продолжался до 1 октября 1946 года. Это событие стало крупнейшим судебным процессом не только в истории XX века, но и в истории человечества вообще. Правящий режим нацисткого Третьего рейха и его пособники были осуждены и получили приговоры. 24 обвиняемых и 403 открытых заседаний суда.
Тогда мы думали, что фашизм побежден раз и навсегда, но он только затаился, набирая силы для своего возвращения спустя почти восемьдесят лет…
После того как Советский Союз завершил свое существование, патриотическому воспитанию молодежи образовавшиеся на его территории государства внимания не уделяли. Можно ли считать тот же Майдан 2013–2014 года результатом этой роковой ошибки? Да, это было одной из причин. Школьники и студенты, не знающие (и не желающие знать, что еще хуже) свою историю, стали марионетками в циничной политической игре США и Евросоюза.
Проблема с фашизмом на территории б. УССР есть, и она сейчас эффективно решается. Но ошибки образования и воспитания, допущенные в «девяностых», повторять нельзя. Изучать отечественную историю нужно — Великая Отечественная война стала настоящим испытанием и подвигом для советского народа.
Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» начала работу 27 октября этого году в посёлке Мангуш (ДНР). Это нужное сегодня мероприятие было организованно Государственным центральным музеем современной истории России.
На выставочных стендах представлены материалы Нюрнбергского процесса — фотографии, документы, записи, газетные вырезки. Также нашлось место для карикатур знаменитых Кукрыниксов. Выставка бесплатная и будет работать до 31 декабря.