20 ноября 1945 года начался Международный военный трибунал в Нюрнберге, который продолжался до 1 октября 1946 года. Это событие стало крупнейшим судебным процессом не только в истории XX века, но и в истории человечества вообще. Правящий режим нацисткого Третьего рейха и его пособники были осуждены и получили приговоры. 24 обвиняемых и 403 открытых заседаний суда.

Богдан Борман ИА REGNUM Помощник главного обвинителя от СССР М. Ю. Рагинский выступает на Нюрнбергском процессе. Германия, 1946 г.

Тогда мы думали, что фашизм побежден раз и навсегда, но он только затаился, набирая силы для своего возвращения спустя почти восемьдесят лет…

Богдан Борман ИА REGNUM Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР

После того как Советский Союз завершил свое существование, патриотическому воспитанию молодежи образовавшиеся на его территории государства внимания не уделяли. Можно ли считать тот же Майдан 2013–2014 года результатом этой роковой ошибки? Да, это было одной из причин. Школьники и студенты, не знающие (и не желающие знать, что еще хуже) свою историю, стали марионетками в циничной политической игре США и Евросоюза.

Богдан Борман ИА REGNUM Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР

Проблема с фашизмом на территории б. УССР есть, и она сейчас эффективно решается. Но ошибки образования и воспитания, допущенные в «девяностых», повторять нельзя. Изучать отечественную историю нужно — Великая Отечественная война стала настоящим испытанием и подвигом для советского народа.

Богдан Борман ИА REGNUM Заместитель главного обвинителя от СССР Ю. В. Покровский

Богдан Борман ИА REGNUM Нюрнберг, разрушенный налётами американской авиации

Богдан Борман ИА REGNUM Концлагерь Майданек. Польша, 1944 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Пропуск посетителя в зал судебного заседания Военного трибунала

Богдан Борман ИА REGNUM Пропуск посетителя в зал судебного заседания Военного трибунала

Богдан Борман ИА REGNUM Архивные документы. Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» начала работу 27 октября этого году в посёлке Мангуш (ДНР). Это нужное сегодня мероприятие было организованно Государственным центральным музеем современной истории России.

Богдан Борман ИА REGNUM Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Посетитель выставки

На выставочных стендах представлены материалы Нюрнбергского процесса — фотографии, документы, записи, газетные вырезки. Также нашлось место для карикатур знаменитых Кукрыниксов. Выставка бесплатная и будет работать до 31 декабря.