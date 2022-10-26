Вынужденные переселенцы из Луганской и Донецкой Народных Республик, проживающие в настоящее время в пункте временного размещения в Минеральных Водах, решили оказать посильную помощь российской армии.

Денис Абрамов ИА REGNUM Пункт временного размещения в гостинице «Прометей»

Женщины организовали производство тёплых носков и носилок, которые передаются в расположение действующих боевых подразделений, находящихся в зоне СВО.

Денис Абрамов ИА REGNUM Жилая комната в пункте временного размещения в гостинице «Прометей»

Денис Абрамов ИА REGNUM Жилая комната в пункте временного размещения в гостинице «Прометей»

Денис Абрамов ИА REGNUM Жилая комната в пункте временного размещения в гостинице «Прометей»

«Сегодня весь наш округ сплотился для поддержки нашей армии, наших мобилизованных земляков. Свой вклад вносят и наши гости из Донецкой и Луганской Народных Республик, проживающие на территории Минераловодского городского округа. На базе пункта временного размещения по своей инициативе женщины организовали своего рода мастерскую: производят теплые вещи для наших солдат, а также носилки для санитаров и медицинских бригад, которые спасают жизни раненым, выносят их с поля боя. Очень важно, что наши братья из освобожденных республик поддерживают решения нашего президента, по своей инициативе помогают нашим бойцам», — рассказал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

Денис Абрамов ИА REGNUM Кухня в пункте временного размещения в гостинице «Прометей»

Денис Абрамов ИА REGNUM Кухня в пункте временного размещения в гостинице «Прометей»

Денис Абрамов ИА REGNUM Меню

В гостинице, где сейчас организован пункт временного размещения, раньше располагалась ковровая фабрика, на которой изготавливали ковры для всего Советского Союза.

Денис Абрамов ИА REGNUM В одной из комнат ПВР сейчас разместилась мастерская по пошиву носилок для фронта

«Когда мы приобрели заброшенное, лежащее в развалинах предприятие, на складах осталась шерсть. Почему-то душа не лежала избавиться от этой шерсти как от ненужного хлама. Теперь ей нашлось применение — спасать бойцов от холода, мы вяжем носки. Также осталось около шести тысяч мешков, они тоже пригодились, отправляем на передовую для создания укреплений. Получается, что СССР продолжает согревать и спасать наших бойцов», — рассказывает Жанна Кузина, генеральный директор ООО «Прометей», руководитель ПВР.

Денис Абрамов ИА REGNUM Инструкция по пошиву носилок

Денис Абрамов ИА REGNUM Стропа для пошива носилок

Денис Абрамов ИА REGNUM На одни носилки необходимо 34,03 метра стропы

Денис Абрамов ИА REGNUM Столешница для сборки носилок с отверстиями в местах пересечения разметки под стропы

Денис Абрамов ИА REGNUM Нарезка строп

Денис Абрамов ИА REGNUM Пошив носилок для фронта

Сотрудники ПВР работают в тесном сотрудничестве с волонтерской организацией «Руки ангелов», которая активно занимается снабжением фронта и изготовлением тактических носилок для спасения людей. Организация поделилась с женщинами правилами сборки, пошива и комплектации носилок.

«После того как объявили мобилизацию и стали призывать первых ребят, естественно, первым душевным порывом было желание чем-то помочь, приложить руки к тому, что они делают на фронте», — объясняет Жанна.

Денис Абрамов ИА REGNUM Сборка носилок производится на шаблоне с закреплением их на пластиковые скобы

Денис Абрамов ИА REGNUM Для наибольшей прочности сборка производится в определённой последовательности, методом переплетения

Денис Абрамов ИА REGNUM Подготовка строп для пошива носилок

Денис Абрамов ИА REGNUM Для одних носилок необходимо: 11 лент по 187 см, 5 лент по 97 см, 3 ленты по 287 см

Денис Абрамов ИА REGNUM Пошив носилок для фронта

Изготавливаемые носилки очень компактные, весят всего 200 граммов, что позволяет разместить их в небольшом подсумке на разгрузочном жилете. К этим носилкам разработаны специальные стропы с карабином 8 мм.

«Особенность этих носилок в том, что боец, помогающий товарищу, может сам ползти и тянуть носилки за собой, что позволяет не попасть под огонь противника, на войне ведь нет мелочей», — говорит Жанна.

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор тёплых вещей и аптечки для солдат

Денис Абрамов ИА REGNUM Аптечка для солдат

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор тёплых вещей и аптечки для солдат

Денис Абрамов ИА REGNUM Кроме пошива носилок, женщины вяжут солдатам тёплые носки

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор тёплых вещей и аптечки для солдат

Елена Чала приехала в Минеральные воды из Донецка. С 2014 года женщина служила в армии ДНР, была военным связистом. За время нахождения на передовой Елена получила значительный опыт, причём сразу в зоне военных действий.

Денис Абрамов ИА REGNUM Елена Чала

«Теперь, конечно же, этот опыт пригодился, то есть я знаю, что необходимо для фронта. Знаю, в каких условиях сейчас находятся там люди, что им нужно в первую очередь, естественно, подсказываю», — говорит Елена.

«О том, что необходимы именно тактические носилки, узнали от людей из учебной части, от командиров. Поставки сырья организовала администрация ПВР, пока за свои деньги, город привлекает предпринимателей, которые могут нам помочь, теперь с их помощью нам оплачивают материалы».

Денис Абрамов ИА REGNUM Тактические носилки разработаны для своевременной эвакуации раненых в условиях боёв и являются важной составляющей в спасении жизни военнослужащих

Денис Абрамов ИА REGNUM Отправление гуманитарной помощи

По словам Елены, сейчас не хватает работников.

«Если будет достаточно работающих, то сможем делать 10−15 носилок в день».