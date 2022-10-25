Петербургский «Зенит» разгромил «Сочи» в домашнем матче 14-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Зенит» отправил в ворота сочинцев 7 безответных мячей. По дублю оформили Иван Сергеев (2-я и 25-я минуты) и Малком (11, 74), по одному мячу забили Вендел (32), Вильмар Барриос (53) и Густаво Мантуан (76).

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Дуглас Сантос и Родригао

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Дуглас Сантос и Родригао

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Сочи» Артур Юсопов и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Сочи» Артур Юсопов и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Сочи» Жоазиньо

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Сочи» Артур Юсопов и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»

Таким образом, после 14 туров петербуржцы продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Сочи» занимают 8 позицию, набрав 20 очков.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Сочи» Ваня Дркушич и игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Клаудиньо и Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Сочи» Ибрагим Цаллагов и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Сочи» Ибрагим Цаллагов и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вильмар Бариос радуется забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Арсен Адамов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»

Победой над «Сочи» «Зенит» установил новый рекорд чемпионатов России, забив в 41-м домашнем матче подряд.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Густаво Мантуан и игрок ФК «Сочи» Мусса Сиссако

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Сочи» Мусса Сиссако

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Сочи» Кирилл Ушатов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Сочи» Мусса Сиссако

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Сочи»Ванья Дркушич

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Сочи» Сослан Джанаев

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Сочи»

Следующие матчи команды проведут в воскресенье, 30 октября. В «Мир» Российской Премьер-лиге «Зенит» в гостях встретятся с «Краснодаром», а «Сочи» дома сыграет с «Уралом».